Šutaj Eštok o radikalizácii mladých: Prevencia pred represiou

BRATISLAVA - V prípade radikalizácie mládeže je potrebné včas zachytiť varovné signály. Pomoc musí prísť skôr, než sa problém zmení na akýkoľvek incident. Preto je nevyhnutné sústrediť sa najmä na prevenciu a až následne na represiu. Na spoločnej tlačovej konferencii po zasadnutí druhého okrúhleho stola k problematike radikalizácie mladých to uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Rezorty zároveň chcú pripraviť do júna legislatívne zmeny s cieľom vytvoriť funkčné prepojené systémy, v ktorom budú školy, sociálne služby, zdravotníctvo, ale aj samospráva či bezpečnostné zložky schopné v tejto veci spolupracovať.
Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) pripomenul zámer regulácie sociálnych sietí u detí. Radikalizáciu detí označil za druh zlyhania. „Nie všetko máme v rukách, sociálne siete sú obrovský fenomén, ktorý prináša mnoho pozitívneho, ale priniesol nám aj mnoho negatívneho. Síce sme všetci v prepojení, ale pritom trpia mladí ľudia viac osamelosťou, úzkosťami a mnohými poruchami duševného zdravia. Obrovský tlak, uniformita, sú tam určite mnohé zárodky. Ale ešte raz, je to naše zlyhanie štátu, ak nedokážeme na to reagovať a zabrániť tomu,“ dodal Drucker. Komisár pre deti Jozef Mikloško doplnil, že podľa prieskumu Úradu komisára pre deti 91 percent detí pokladá násilie, hrubosť a agresivitu za najvážnejší problém, ktorý riešia.