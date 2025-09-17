Bratia Menendezovci zostávajú vo väzení za vraždu svojich rodičov: Súd odmietol preskúmať ich prípady

LOS ANGELES - Sudca losangelského súdu zamietol žiadosť o nový proces s bratmi Lyleom a Erikom Menendezovými, ktorí boli v roku 1996 odsúdení za vraždu svojich rodičov, informujú správy agentúr AP a AFP.
Sudca William C. Ryan tak zamietol žiadosť o preskúmanie verdiktov v ich prípade na základe nových dôkazov, podporujúcich tvrdenia bratov o sexuálnom zneužívaní zo strany ich otca. Verdikt zaznel len niekoľko týždňov po tom, ako bola obom bratom - separátne - zamietnutá aj žiadosť o podmienečné prepustenie.
Bratom Menendezovcom zamietli podmienečné prepustenie
Sudca uviedol, že nové dôkazy potenciálne „mierne potvrdzujú“ tvrdenia, že bratia naozaj boli sexuálne zneužívaní. Nevyvracajú však podľa neho skutočnosť, že obaja spáchali premyslené a vopred pripravené vraždy. „Predložené dôkazy nie sú natoľko presvedčivé, aby vyvolali opodstatnené pochybnosti aspoň u jedného z porotcov,“ uviedol sudca. Z dôkazov podľa neho nevyplýva „že by sa bratia obávali bezprostredného ohrozenia“. Obaja bratia sa voči verdiktu ešte môžu odvolať, približuje AFP.
Dvojčlenná súdna komisia zamietla 22. augusta po celodennom vypočutí Lyleovi Menendezovi (57) podmienečné prepustenie na tri roky. Členovia komisie vtedy skonštatovali, že starší z bratov stále vykazuje „antisociálne osobnostné črty, ako sklony ku klamstvu, bagatelizovaniu či porušovaniu pravidiel“. Obdobne bola o deň skôr zamietnutá takáto žiadosť aj Erikovi Menendezovi (54) s tým, že stále predstavuje „neprimerané riziko pre verejnú bezpečnosť“.
Podmienečné prepustenie bude možné po troch rokoch
Pojednávanie o podmienečnom prepustení bratov umožnil májový verdikt, ktorý im znížil pôvodný doživotný trest na 50 rokov s možnosťou podmienečného prepustenia. O podmienečné prepustenie budú môcť opäť požiadať o tri roky. Skôr z väzenia by sa tiež mohli dostať v prípade, že by im kalifornský guvernér Gavin Newsom udelil milosť.
Bratia zavraždili svojich rodičov Josého a Kitty Menendezových v auguste 1989. Spočiatku vinili z ich smrti mafiu, v nasledujúcich mesiacoch však svoju výpoveď niekoľkokrát zmenili. Erik, vtedy 18-ročný, sa k vraždám priznal svojmu terapeutovi. Dvojica potom tvrdila, že konala v sebaobrane po rokoch emocionálneho a sexuálneho zneužívania zo strany tyranského otca. Podľa prokurátorov to bol cynický pokus získať veľký rodinný majetok. Prípad bratov Menendezovcov sa v ostatnom čase opäť dostal do centra pozornosti médií aj verejnosti vďaka seriálu z roku 2024 inšpirovanému ich príbehom a streamovanom na platforme Netflix.