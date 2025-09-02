Analýza vakcín SAV je verejná! Detaily prezradili vo vedeckom článku: Opísali postupy aj to, ako je to s DNA

BRATISLAVA – Analýza Slovenskej akadémie vied, na ktorú bolo zvedavé celé Slovensko, uzrela konečne svetlo sveta. SAV detaily zverejnila vo vedeckom článku. Informácie už sú dostupné vo forme preprintu, teda vedeckého článku ešte pred formálnym recenzovaním.
Analýze SAV predchádzali výroky vládneho splnomocnenca na prešetrenie pandémie Petra Kotlára, ktorý vakcíny spochybnil a v marci odovzdal generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi znalecký posudok k analýze mRNA vakcín používaných na Slovensku počas pandémie. Analýza podľa neho potvrdila, že všetky testované šarže vakcín sú schopné meniť ľudskú DNA, čo môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) preto ešte v apríli požiadal SAV o otestovanie vzoriek mRNA vakcín. Odborníci mali vypracovať komplexnú správu o kvantitatívnej analýze na prítomnosť DNA a iných látok vo vybraných retenčných šaržiach vakcín používaných v slovenskej populácii. Rovnako analýzu vplyvu prítomných látok na ľudský organizmus. To všetko približne za 350 000 eur.
archívne video
Vláda sa analýzou ešte nezaoberala
Na výsledky analýzy si verejnosť musela počkať. Nakoniec prišli koncom prázdnin, keď SAV vo svojom stanovisku odkázala, že analýza jednoznačne ukázala, že tieto vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. Dodali, že medializované vyhlásenia a práce obsahujúce tvrdenia o vysokom množstve DNA, na základe ktorých bola uskutočnená aj analýza Slovenskej akadémie vied, sa zakladajú na technicky nesprávnych postupoch a/alebo zle interpretovaných výsledkoch. Detaily ich práce však vtedy známe neboli.
O podrobných výsledkoch mali pôvodne informovať, akonáhle dostanú poverenie od ministerstva zdravotníctva. Na program minulotýždňového rokovania vlády sa však analýza, napriek tomu, že svojho času vyvolala téma veľký záujem, nedostala. Premiér Robert Fico to vysvetlil tým, že výjazdové rokovanie v Senici nechcel zaťažovať inými témami. Hovoriť sa o nej nebude ani na tohto týždňovom rokovaní.
Čo zverejnili vo vedeckom článku?
Slovenská akadémia vied sa však napriek tomu rozhodla analýzu zverejniť. Ako prvý na to upozornil portál noviny.sk v pondelok večer.
Slovenskí vedci mali výsledky pripravené na konci júla. Informácie prvýkrát odoslali periodiku 10. augusta. O štyri dni na to prebehla kontrola v časopise a dnes v v pondelok 1. septembra bola štúdia finálne zverejnená.
Vedci v analýze píšu, že analyzovali 15 šarží vakcín Comirnaty a Spikevax dostupných na Slovensku. Boli z oficiálnych úložísk pod dohľadom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). „Patrilo medzi ne 11 šarží po dátume spotreby, o ktorých predtým iní tvrdili, že obsahujú ,významné množstvo DNA´,” píše sa v správe.
Vedci použili pri práci štyri metódy - qPCR (kvantitatívna PCR), fluorometria, kapilárna elektroforéza a sekvenovanie (čítanie DNA). „Použitie viacerých metód nám dalo istotu, že výsledok nie je náhoda ani omyl jednej techniky,“ vysvetlili autori.
Podľa medzinárodných pravidiel Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), Európskej liekovej agentúry (EMA) či amerického Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) nesmie množstvo zvyškovej DNA vo vakcíne prekročiť 10 nanogramov na jednu dávku.
Analýza vakcín používaných u nás však ukázala, že vo všetkých prípadoch bolo množstvo zvyšnej DNA hlboko pod povoleným limitom a DNA bola len vo forme krátkych, nefunkčných úlomkov. Ich typická dĺžka bola približne 150 báz, čo je tak malý úsek genetického materiálu, že už nemá schopnosť fungovať ani sa množiť. Podľa vedcov ide o bežný vedľajší produkt výroby mRNA, nie o kontamináciu.
Zaujímavé je aj ich množstvo k množstvu účinnej látky. V jednej dávke pripadali na každý fragment DNA tisíce až desaťtisíce molekúl mRNA. Pomer vychádzal od 1 : 3 300 až po 1 : 30 000. To ukazuje, že DNA je v zanedbateľnom množstve.
Zaujímavosťou je, že pri 11 exspirovaných šaržách zistili, že síce môže klesať „integrita“ mRNA, inak povedané, časom sa prirodzene láme na kratšie časti, množstvo zvyškov DNA však aj tak zostalo nízke a pod limitmi. Zistili tiež, že šarže so slabšou integritou mRNA mali často zakalený vzhľad.