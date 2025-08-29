Pripravte sa! Slovensko čaká silná búrková vlna: Platia výstrahy pred teplom, večer dorazia najprudšie lejaky

BRATISLAVA - Slovensko dnes zasiahnu výrazné búrky. Po pokojnom popoludní sa od juhozápadu privalí silná vlna, ktorá večer prinesie lejak, vietor aj riziko krúp.
Dnešný piatok prinesie na Slovensko výrazné búrky. Po ranných prehánkach sa síce počasie dočasne upokojí, no večer dorazí vlna, ktorá zasiahne celé západné a postupne aj stredné Slovensko. Meteorológovia varujú pred intenzívnym dažďom, vetrom a možnými krúpami, píše iMeteo.sk.
Ráno slabšie, večer silnejšie
Prvá vlna zrážok zasiahla dnes v skorých hodinách najmä krajné západné oblasti. Išlo však o menej výrazné búrky, ktoré sa rýchlo rozpadli. Počas dňa sa obloha vyjasní a teploty stúpnu, čo ešte viac „rozohreje“ atmosféru.
Kritický čas po 18:00
Najvýraznejšia fáza nastane vo večerných hodinách. Očakáva sa, že po 18:00 začnú búrky postupovať od juhozápadu, rýchlo naberať na sile a rozšíria sa do viacerých regiónov západného a stredného Slovenska.
Čo môžeme očakávať
Búrky budú sprevádzané najmä výdatnými zrážkami a nárazovým vetrom, miestami sa môžu objaviť aj krúpy. V noci sa budú nad stredným Slovenskom postupne rozpadať, no predtým môžu spôsobiť lokálne problémy.
Výhľad na sobotu
Sobota prinesie zmenu – najvýraznejšie búrky už neočakávame. Výnimočne sa však môžu vyskytnúť ešte na východe krajiny. O presnejšom priebehu rozhodnú až čerstvé modely a ranné merania.
Na juhu Slovenska sa dnes môže vyskytnúť 33 stupňov Celzia, platí výstraha
V niektorých okresoch Slovenska v piatok platia výstrahy prvého stupňa pred silným vetrom na horách aj vysokými teplotami na juhu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.
Výstraha pred vysokými teplotami platí od 13.00 do 18.00 h pre celý Nitriansky kraj, takmer celý Košický kraj, okresy Pezinok, Senec, Partizánske, Prievidza, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Trnava, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Žarnovica a Žiar nad Hronom. „Ojedinele sa očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 33 stupňov Celzia,“ uviedol SHMÚ. Meteorológovia vydali výstrahu pred vetrom do 12.00 h pre okresy Banská Bystria, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Žilina.