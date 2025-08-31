Nedeľa31. august 2025, meniny má Nora, zajtra Drahoslava

Vražda v Partizánskom rozhádala aj verejnosť: Bývalý admin policajného Facebooku zaútočil, dali ste si šlofíka?!

Púchovský pre vraždu v Partizánskom naložil svojim nástupcom na policajnom Facebooku. Zobraziť galériu (4)
Púchovský pre vraždu v Partizánskom naložil svojim nástupcom na policajnom Facebooku. (Zdroj: TASR/Jakub Kotian, reprofoto noviny.sk)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

PARTIZÁNSKE/BRATISLAVA - Udalosť v Partizánskom, o ktorej sa v sobotu 30. augusta dozvedelo celé Slovensko, mnohým nedala spať a niektorí boli aj podráždení z toho, akým spôsobom bola celá vec mediálne podávaná. Po niekoľkonásobnej streľbe tam o život prišla len 20-ročná tehotná žena a vážne zranený je aj jej partner, ktorý sa zotavuje v nemocnici. Podozrivého síce zložky zadržali, no bývalý administrátor policajného Facebooku David Púchovský má na svojich niekdajších kolegov viac ako ťažké srdce.

Zraky celej slovenskej verejnosti sa cez víkend otočili do Partizánskeho, kde sa odohral ohavný ozbrojený útok voči mladej rodine. Na Bezručovej ulici sa totiž strieľalo a vážnym zraneniam podľahla len 20-ročná tehotná žena. Na tú páchateľ podľa všetkého strieľal zákerne odzadu.

Partizánskym otriasa mimoriadny SMÚTOK: Streľba a koniec života budúcej mamičky (†20), podozrivého vypátrali! Prečítajte si tiež

Partizánskym otriasa mimoriadny SMÚTOK: Streľba a koniec života budúcej mamičky (†20), podozrivého vypátrali!

Partner tejto tehotnej ženy sa pokúšal zrejme ujsť cez okno, keď naňho začal útočník strieľať tiež. 38ročný muž po paľbe utrpel vážne zranenia, no prežil a zotavuje sa z nich v nemocnici. Tam ho záchranári transportovali letecky s viacerými otvorenými ranami.

Vražda v Partizánskom rozhádala
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: reprofoto noviny.sk)

Celé mesto sa v sobotu 30. augusta ponorilo do nevídaného smútku, pričom rodine kondoloval aj primátor a predseda Zväzu miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik. Ten sa podvečer ešte poďakoval policajným zložkám za odvážnu prácu.

 

🙏 Poďakovanie policajtom Ďakujem príslušníkom Policajného zboru za rýchlu, profesionálnu a odvážnu prácu pri dnešnej...

Posted by Jozef Božik on Saturday, August 30, 2025

Podozrivého vypátrali vraj krátko po samotnom čine

Polícia totiž vďaka ich pohotovému zásahu zakrátko vypátrala podozrivého z útoku a podľa vlastných slov ho aj zadržali, o čom informovali aj v statuse. "Ďakujem za  ich nasadenie a zodpovednosť, ktorými chránia životy a bezpečie občanov," napísal primátor Božik. Formulácia statusu ale nedala pokoj bývalému administrátorovi policajného Facebooku Davidovi Púchovskému, ktorý sa už dnes angažuje aj politicky ako asistent poslanca a bývalého policajného prezidenta Jaroslava Spišiaka (Progresívne Slovensko) v parlamente.

Vražda v Partizánskom rozhádala
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)

Púchovskému nedala pokoj formulácia, s akou polícia až o 20:00 hodine večer informovala verejnosť o zadržaní podozrivého z trestného činu vraždy. Samotná udalosť sa pritom stala v sobotu 30. augusta už krátko pred 14:00 hodinou poobede. Viaceré médiá o udalosti informovali prakticky do hodiny, pričom polícia sa k incidentu verejne niekoľko hodín nevyjadrila ani tlačovou správou a ani statusom.

Admin si dal šlofíka? Spýtal sa jeho nahnevaný predchodca

Ten prišiel až o niekoľko hodín neskôr v spomínaný večer s tým, že podozrivého sa podarilo zadržať. Po týchto slovách Púchovský napísal pod status svoj postreh. Ešte v poobedných hodinách totiž portál noviny.sk, ktorý o udalosti informoval ako prvý, napísal, že po páchateľovi polícia stále pátra.

"Celý deň sa verejne písalo, že podozrivý bol na úteku. Ľudia mali strach a vy večer napíšete, že stého zadržali v krátkom čase? Admin si dal šlofíka po obede doteraz?" spýtal sa podráždený Púchovský pod policajným statusom. Púchovský pritom kedysi sám viedol stránku slovenskej polície na sociálnej sieti Facebook.

Vražda v Partizánskom rozhádala
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky)

Viac o téme: VraždaInformovanieAdminPartizánskeAdministrátorPolicajný FacebookDavid Puchovský
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Aktualizujeme Nové farby polície a
Partizánskym otriasa mimoriadny SMÚTOK: Streľba a koniec života budúcej mamičky (†20), podozrivého vypátrali!
Domáce
Pripravte sa! Slovensko čaká
Pripravte sa! Slovensko čaká silná búrková vlna: Platia výstrahy pred teplom, večer dorazia najprudšie lejaky
Domáce
Rusko buduje obrovskú vojenskú
Rusko buduje obrovskú vojenskú základňu: Nachádza sa priamo pri hraniciach NATO! Na okupovanom území Ukrajiny
Zahraničné
minister školstva, vedy, výskumu,
Odmietam vytváranie dojmu o indoktrinácii ideológií na školách, reaguje minister Drucker
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ikonická predplatená karta prichádza späť v modernej podobe: Nič neriešim, mám Easy
Ikonická predplatená karta prichádza späť v modernej podobe: Nič neriešim, mám Easy
Správy
55. ročník Hornozemplínskych folklórnych slávností
55. ročník Hornozemplínskych folklórnych slávností
Správy
Na Zlatých pieskoch sa konal 18. ročník festivalu Uprising
Na Zlatých pieskoch sa konal 18. ročník festivalu Uprising
Správy

Domáce správy

Vražda v Partizánskom rozhádala
Vražda v Partizánskom rozhádala aj verejnosť: Bývalý admin policajného Facebooku zaútočil, dali ste si šlofíka?!
Domáce
Dobrá správa pre vodičov!
Dobrá správa pre vodičov! Od nedele sú k dispozícii všetky vetvy križovatky Lamač
Domáce
FOTO Dramatické sekundy v Košiciach:
Dramatické sekundy v Košiciach: Muž (78) kričal o pomoc spoza zamknutých dverí, polícia musela do bytu vraziť!
Domáce
Prednášky o Trnave odhalia neznáme tajomstvá zámku, kalendára aj matrík
Prednášky o Trnave odhalia neznáme tajomstvá zámku, kalendára aj matrík
Regióny

Zahraničné

Drogy sú ľahko dostupné:
Drogy sú ľahko dostupné: Ohrozuje to najmä mladých, varuje nemecký komisár
Zahraničné
útoky na Odesu
MIMORIADNY ONLINE Ruské drony ochromili Odesu: Tisíce domácností bez prúdu, poškodené boli aj budovy
Zahraničné
Izraelská armáda pri Golanských
Izraelská armáda podnikla nálet na pozície Hizballáhu na juhu Libanonu
Zahraničné
Invázny americký hríb sa
Invázny americký hríb sa blíži k Slovensku: V Česku ho už našli, môže vytláčať naše pôvodné druhy
Domáce

Prominenti

Ivana Chýlková a Jan
PROBLÉMY v raji? Ivana Chýlková vyšla s pravdou von: S Krausom spolu NEŽIJÚ!
Domáci prominenti
Šialené VYČÍŇANIE slávneho rapera:
Šialené VYČÍŇANIE slávneho rapera: Zbalila ho POLÍCIA... Plakal spolu s otcom!
Zahraniční prominenti
Michaela Čobejová
Čobejová sa ukázala BEZ mejkapu: Wau, stále KRÁSNA!
Domáci prominenti
FOTO Post Malone
TAJNÝ románik slávneho speváka? Partnerky strieda rýchlejšie ako ponožky!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Európske Maldivy: Ostrov Harris
Európske Maldivy: Ostrov Harris má prekrásne pláže aj drsnú prírodu
dromedar.sk
FOTO Žena túži po najštíhlejšom
Žena túži po najštíhlejšom páse na svete! Do svojej premeny investovala skoro MILIÓN eur
Zaujímavosti
FOTO Na fotografii interiéru nehnuteľnosti
Dcéra nacistu odhalila ukradnuté umenie: Všetko prezradila FOTO na sociálnych sieťach, záhadne opäť ZMIZLO
Zaujímavosti
Vedci odhalili prekvapivú súvislosť:
Vedci odhalili prekvapivú súvislosť: Zapáchajúce ponožky a štípance od komárov idú ruka v ruke
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
KVÍZ Vyznáte sa v
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce

Ekonomika

Automobilky budú mať konkurenciu: Do Európy mieri obľúbený výrobca áut z Číny! (foto)
Automobilky budú mať konkurenciu: Do Európy mieri obľúbený výrobca áut z Číny! (foto)
Banky varujú pred novými podvodmi: Podvodníci vyberú peniaze priamo z vášho účtu!
Banky varujú pred novými podvodmi: Podvodníci vyberú peniaze priamo z vášho účtu!
Mončiči, Merkur či fenomén Labubu: Spomeniete si na tie najslávnejšie hračky? Otestujte sa! (kvíz)
Mončiči, Merkur či fenomén Labubu: Spomeniete si na tie najslávnejšie hračky? Otestujte sa! (kvíz)
Ako vyzerá bežný deň najmladšej miliardárky sveta? Žiadny luxus nečakajte!
Ako vyzerá bežný deň najmladšej miliardárky sveta? Žiadny luxus nečakajte!

Šport

Začiatok sezóny ako z najhoršieho sna: Simeone prvýkrát vystriedal Hancka
Začiatok sezóny ako z najhoršieho sna: Simeone prvýkrát vystriedal Hancka
La Liga
Najdrahší prestup v histórii slovenskej ligy! Nový rekord, Strelec odchádza do Anglicka
Najdrahší prestup v histórii slovenskej ligy! Nový rekord, Strelec odchádza do Anglicka
Slováci v zahraničí
VIDEO Zbytočná penalta v posledných sekundách: Dúbravka bezmocný, prvá výhra Manchestru United
VIDEO Zbytočná penalta v posledných sekundách: Dúbravka bezmocný, prvá výhra Manchestru United
Premier League
Atlético naďalej márne čaká na prvé víťazstvo, Real otočil zápas v priebehu jednej minúty
Atlético naďalej márne čaká na prvé víťazstvo, Real otočil zápas v priebehu jednej minúty
La Liga

Auto-moto

FOTO: Audi Q3 so štýlom kupé prichádza, pozrite si Q3 Sportback
FOTO: Audi Q3 so štýlom kupé prichádza, pozrite si Q3 Sportback
Predstavujeme
Letný výlet k jazeru Como s Kia: Elegantné jazdenie bez emisií
Letný výlet k jazeru Como s Kia: Elegantné jazdenie bez emisií
Správy
Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Novinky
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Doprava

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Ako technológie menia vaše pracovné návyky. Ste na to pripravení?
Ako technológie menia vaše pracovné návyky. Ste na to pripravení?
Motivácia a produktivita
Mentoring: Tajná zbraň, ktorá vám môže katapultovať kariéru dopredu
Mentoring: Tajná zbraň, ktorá vám môže katapultovať kariéru dopredu
Motivácia a inšpirácia
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
Bravčové plátky na kari
Bravčové plátky na kari
Pravý Caesar šalát: Prečo chutí inak než ho poznáte z reštaurácií?
Pravý Caesar šalát: Prečo chutí inak než ho poznáte z reštaurácií?
Rady a tipy
Čo s paradajkami? 7 tipov, ako ich šikovne využiť bez plytvania
Čo s paradajkami? 7 tipov, ako ich šikovne využiť bez plytvania
Výber receptov

Technológie

Xiaomi odhalilo HyperOS 3. Pozri sa, ako sa tvoj mobil onedlho zmení na úplne nové zariadenie
Xiaomi odhalilo HyperOS 3. Pozri sa, ako sa tvoj mobil onedlho zmení na úplne nové zariadenie
Xiaomi
Týchto 14 bežných prehreškov ti neskutočne ničí smartfón! Stále ich robí väčšina z nás
Týchto 14 bežných prehreškov ti neskutočne ničí smartfón! Stále ich robí väčšina z nás
Android
Takto rýchlo zistíš výkon svojho počítača pomocou jednoduchého príkazu
Takto rýchlo zistíš výkon svojho počítača pomocou jednoduchého príkazu
Návody
Tvoj Android smartfón ťa sleduje aj keď nič nerobíš. Takto o tebe zbiera informácie
Tvoj Android smartfón ťa sleduje aj keď nič nerobíš. Takto o tebe zbiera informácie
Android

Bývanie

Bývanie ako u babičky, keď bol život jednoduchší a domy útulné. Cottagecore vás vezme do starých čias, čo nikdy neboli
Bývanie ako u babičky, keď bol život jednoduchší a domy útulné. Cottagecore vás vezme do starých čias, čo nikdy neboli
Dva roky mali len minimum nábytku, po troch mesiacoch novú obývačku. Cítiť z nej tradičnú útulnosť domova
Dva roky mali len minimum nábytku, po troch mesiacoch novú obývačku. Cítiť z nej tradičnú útulnosť domova
Sám si prerobil vlastný byt, väčšinu prác zvládol svojpomocne. Architekt využil, čo sa dalo, a ušetril na nákladoch
Sám si prerobil vlastný byt, väčšinu prác zvládol svojpomocne. Architekt využil, čo sa dalo, a ušetril na nákladoch
Týchto 10 chýb pokazí v interiéri dojem a robia ich aj ľudia so štýlom. Takto to urobíte správne, radí dizajnérka
Týchto 10 chýb pokazí v interiéri dojem a robia ich aj ľudia so štýlom. Takto to urobíte správne, radí dizajnérka

Pre kutilov

Akým izbovým rastlinám svedčia vysoké kvetináče? Vyzerajú v nich parádne, no pozor na isté úskalia!
Akým izbovým rastlinám svedčia vysoké kvetináče? Vyzerajú v nich parádne, no pozor na isté úskalia!
Izbové rastliny
10 najčastejších chýb, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri príprave rezňov
10 najčastejších chýb, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri príprave rezňov
Recepty
Marhuľa na dvore už nerodila, tak prišli s výborným nápadom, ako ju ešte využiť
Marhuľa na dvore už nerodila, tak prišli s výborným nápadom, ako ju ešte využiť
Dvor a záhrada
10 skvelých tipov pre krásnu záhradu celý rok: Ako kombinovať rastliny a farby ako profík
10 skvelých tipov pre krásnu záhradu celý rok: Ako kombinovať rastliny a farby ako profík
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najväčšie faux princa Williama: Keď budúci kráľ nezvládol protokol
Zahraničné celebrity
Najväčšie faux princa Williama: Keď budúci kráľ nezvládol protokol
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Vražda v Partizánskom rozhádala
Domáce
Vražda v Partizánskom rozhádala aj verejnosť: Bývalý admin policajného Facebooku zaútočil, dali ste si šlofíka?!
Dramatické sekundy v Košiciach:
Domáce
Dramatické sekundy v Košiciach: Muž (78) kričal o pomoc spoza zamknutých dverí, polícia musela do bytu vraziť!
Šéf SIS má po
Domáce
Šéf SIS má po nehode pod Zoborom ďalšie nečakané problémy: Nedostatky s STK a otázne majetkové priznanie!
útoky na Odesu
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ruské drony ochromili Odesu: Tisíce domácností bez prúdu, poškodené boli aj budovy

Ďalšie zo Zoznamu