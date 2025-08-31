Vražda v Partizánskom rozhádala aj verejnosť: Bývalý admin policajného Facebooku zaútočil, dali ste si šlofíka?!

PARTIZÁNSKE/BRATISLAVA - Udalosť v Partizánskom, o ktorej sa v sobotu 30. augusta dozvedelo celé Slovensko, mnohým nedala spať a niektorí boli aj podráždení z toho, akým spôsobom bola celá vec mediálne podávaná. Po niekoľkonásobnej streľbe tam o život prišla len 20-ročná tehotná žena a vážne zranený je aj jej partner, ktorý sa zotavuje v nemocnici. Podozrivého síce zložky zadržali, no bývalý administrátor policajného Facebooku David Púchovský má na svojich niekdajších kolegov viac ako ťažké srdce.
Zraky celej slovenskej verejnosti sa cez víkend otočili do Partizánskeho, kde sa odohral ohavný ozbrojený útok voči mladej rodine. Na Bezručovej ulici sa totiž strieľalo a vážnym zraneniam podľahla len 20-ročná tehotná žena. Na tú páchateľ podľa všetkého strieľal zákerne odzadu.
Partizánskym otriasa mimoriadny SMÚTOK: Streľba a koniec života budúcej mamičky (†20), podozrivého vypátrali!
Partner tejto tehotnej ženy sa pokúšal zrejme ujsť cez okno, keď naňho začal útočník strieľať tiež. 38ročný muž po paľbe utrpel vážne zranenia, no prežil a zotavuje sa z nich v nemocnici. Tam ho záchranári transportovali letecky s viacerými otvorenými ranami.
Celé mesto sa v sobotu 30. augusta ponorilo do nevídaného smútku, pričom rodine kondoloval aj primátor a predseda Zväzu miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik. Ten sa podvečer ešte poďakoval policajným zložkám za odvážnu prácu.
Podozrivého vypátrali vraj krátko po samotnom čine
Polícia totiž vďaka ich pohotovému zásahu zakrátko vypátrala podozrivého z útoku a podľa vlastných slov ho aj zadržali, o čom informovali aj v statuse. "Ďakujem za ich nasadenie a zodpovednosť, ktorými chránia životy a bezpečie občanov," napísal primátor Božik. Formulácia statusu ale nedala pokoj bývalému administrátorovi policajného Facebooku Davidovi Púchovskému, ktorý sa už dnes angažuje aj politicky ako asistent poslanca a bývalého policajného prezidenta Jaroslava Spišiaka (Progresívne Slovensko) v parlamente.
Púchovskému nedala pokoj formulácia, s akou polícia až o 20:00 hodine večer informovala verejnosť o zadržaní podozrivého z trestného činu vraždy. Samotná udalosť sa pritom stala v sobotu 30. augusta už krátko pred 14:00 hodinou poobede. Viaceré médiá o udalosti informovali prakticky do hodiny, pričom polícia sa k incidentu verejne niekoľko hodín nevyjadrila ani tlačovou správou a ani statusom.
Admin si dal šlofíka? Spýtal sa jeho nahnevaný predchodca
Ten prišiel až o niekoľko hodín neskôr v spomínaný večer s tým, že podozrivého sa podarilo zadržať. Po týchto slovách Púchovský napísal pod status svoj postreh. Ešte v poobedných hodinách totiž portál noviny.sk, ktorý o udalosti informoval ako prvý, napísal, že po páchateľovi polícia stále pátra.
"Celý deň sa verejne písalo, že podozrivý bol na úteku. Ľudia mali strach a vy večer napíšete, že stého zadržali v krátkom čase? Admin si dal šlofíka po obede doteraz?" spýtal sa podráždený Púchovský pod policajným statusom. Púchovský pritom kedysi sám viedol stránku slovenskej polície na sociálnej sieti Facebook.