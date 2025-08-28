Počasie opäť prekvapí! Na západe a horách môže byť veterno, TU bude až 34 stupňov Celzia

BRATISLAVA - Na krajnom západe Slovenska sa môže vo štvrtok rozfúkať, so silnejším vetrom treba počítať aj na horách. V niektorých južných okresoch západného a stredného Slovenska môžu teploty dosiahnuť 33 až 34 stupňov Celzia. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na sociálnej sieti.
Výstrahy pred vetrom platia pre okresy Bratislava, Malacky, Myjava, Piešťany, Senica a Skalica. Mestami tam môže vietor dosiahnuť priemernú rýchlosť 45 kilometrov za hodinu (km/h), v nárazoch 65 až 70 km/h. Výstrahy platia predbežne od 12.00 do 20.00 h.
So silnejším vetrom na horách treba počítať v takmer celom Žilinskom kraji a okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad. Nad pásmom lesa môže dosiahnuť rýchlosť v nárazoch 110 až 135 km/h, v priemere 70 až 85 km/h, čo je víchrica. Výstrahy platia predbežne do soboty (30. 8.) do 5.00 h.
Výstrahy pred vysokými teplotami
Výstrahy pred vysokými teplotami platia pre okresy Krupina, Veľký Krtíš, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Dunajská Streda a Galanta. Teplota tam môže vo štvrtok popoludní dosiahnuť 33 až 34 stupňov Celzia. Výstrahy predbežne platia od 14.00 do 18.00 h.