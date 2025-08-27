Streda27. august 2025, meniny má Silvia, zajtra Augustín

Predpoveď počasia na koniec prázdnin: Vráti sa leto, ale... V TENTO deň znova udrú búrky, tak ľahko neodídu!

BRATISLAVA - Koniec prázdnin je za rohom a deti si môžu užiť posledné voľné chvíle s príjemným počasím. Nie však nastálo. Meteorológovia síce predpovedajú návrat letného počasia s teplotami nad 30 stupňov Celzia, no od piatka sa už očakáva prechod studeného frontu, ktorý prinesie riziko búrok a opätovné mierne ochladenie.

V stredu a štvrtok sa na Slovensko po chladných dňoch vráti letné počasie. "Medzi oblasťou vyššieho tlaku vzduchu nad strednou a juhovýchodnou Európou a rozsiahlou tlakovou nížou nad západnou Európou a priľahlým Atlantikom pokračuje od juhozápadu do našej oblasti prúdenie teplého vzduchu," informujú meteorológovia zo SHMÚ. 

V stredu (27. 8.) a vo štvrtok (28. 8.) bude vládnuť polojasné počasie. Najvyššia denná teplota vystúpi v stredu na 23 až 28, na juhozápade a miestami aj v Banskobystrickom kraji do 31 stupňov Celzia. Fúkať má iba slabý vietor. Vo štvrtok bude ešte teplejšie, teploty sa vyšplhajú na 28 až 33 stupňov Celzia, meteorológovia preto pre viaceré južné okresy vydali výstrahu prvého stupňa pred vysokými teplotami. V štvrtok už ale silnejšie zafúka - meteorológovia predpovedajú juhovýchodný až južný vietor, v nárazoch miestami až do 55 km/h.

V piatok (29. 8.) postúpi od západu do našej oblasti studený front spojený s tlakovou nížou so stredom nad Pobaltím. Pred ním bude od juhozápadu do karpatskej oblasti vrcholiť prílev veľmi teplého vzduchu. To vytvára ideálny priestor na tvorbu búrok. Teploty počas dňa vystúpia miestami až na 34 stupňov Celzia, aj v tento deň preto platia výstrahy prvého stupňa pred horúčavami. 

Popoludní začne v západnej polovici pribúdať oblačnosť a tam sa môžu vyskytnúť prehánky a búrky. Vietor má počas dňa v nárazoch dosiahnuť 50 km/h, ktorý pri búrkach ešte zosilnie. Ako informuje iMeteo.sk, nateraz je riziko búrok v oblasti západného Slovenska od piatka 13.00 h na úrovni 60 a viac percent, čo je pomerne vysoké riziko výskytu búrok. Portál o počasí však zároveň zdôrazňuje, že všetko bude závisieť od toho, ako sa studený front zvlní. Búrky, či prehánky by sa na západnom a postupne aj na strednom Slovensku mali vyskytovať až do sobotňajšieho rána.

V sobotu bude cez našu oblasť postupovať smerom na východ studený front. V tento deň sa búrky očakávajú predovšetkým v južných častiach a vo východnej polovici Slovenska, pričom je pravdepodobnejšie, že búrky budú výraznejšie.

Predpokladaná predpoveď búrok od soboty poludnia:

V nedeľu aj po prechode studeného frontu a búrkach bude na väčšine územia príjemne teplo. Najvyššia denná teplota vystúpi na 22 až 30 stupňov Celzia. V tento deň však treba na viacerých miestach očakávať aj prehánky. 

Viac o téme: LetoPočasieBúrkyPredpoveď
