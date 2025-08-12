Tropické leto už nie je strašiakom: Experti ukazujú na zimu, tento jav môže započať nevídanú snehovú NÁLOŽ!

BRATISLAVA - Viete, čo je to vlastne QBO dvojročná oscilácia v počasí? Ak nie, vedzte, že jeho stav môže výrazne ovplyvniť to, ako bude vyzerať nadchádzajúca zima. Snehové a mrazivé podmienky ovplyvňuje aj polárny vír, na ktorý má QBO významný vplyv. Ak sa teraz zaoberáme letnými radovánkami, myslite na to, že už o pár mesiacov môže nastať úplný teplotný a atmosférický šok. Jedna vec, je že poriadne snehové metelice tú už dlhšie neboli, no to sa môže zmeniť.
O doteraz nie veľmi skloňovanom jave prehovorili experti na webe Severe Weather Europe. Predmetom je debata o tom, čo nás vlastne počas zimy čaká. V aktuálnom období sa predovšetkým všetci trápia veľkými horúčavami, ktoré udreli aj v tomto týždni. Nie tie sú však z dlhodobého meradla v hľadáčiku meteorológov. Tých skôr znepokojuje takzvaná dvojročná oscilácia QBO, ktorá mení smer každý alebo každý druhý rok. V závislosti od jej rotácie sa mení aj správanie polárneho víru.
Práve zima v období 2025/2026 má byť zlomová, čo aspoň napovedá aktuálne negatívne nastavený systém QBO. Ak je polárny vír oslabený, môže prichádzať rad na poriadne zasnežené a chladné zimy. QBO je akýmsi samoregulačným nástrojom počasia, ktorý vyvažuje veľmi tropické horúčavy primeranou zimou.
Zima môže byť oveľa intenzívnejšia, ako tá minulá
Predpoveď tlakových anomálií je kľúčová hlavne pre január 2026, kedy sa ukazuje rozsiahly blokujúci vysokotlakový systém nad severom. Trend je jasný - anticyklóna sa teraz otáča v smere hodinových ručičiek, čo bude znamenať chladnejší severný až severovýchodný prúd nad našim kontinentom. To by podľa všetkých predpokladov malo znamenať chladnejšie teploty v severnej, strednej a západnej Európe.
Výsledkom je že stav polárny víru môže značne naštrbiť či prehĺbiť zimné počasie v Spojených štátoch, Kanade a v Európe. Aktuálne podmienky vplyvu QBO na polárny vír naznačujú, že sa dočkáme chladnejších zimných dní a väčšieho množstva snehu. Nie je teda na škodu sa na niečo také pripraviť aj z hľadiska nákupu odevov a topánok.