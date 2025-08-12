Utorok12. august 2025, meniny má Darina, Dárius, Dária, zajtra Ľubomír

Tropické leto už nie je strašiakom: Experti ukazujú na zimu, tento jav môže započať nevídanú snehovú NÁLOŽ!

Leto sa skončí čo nevidieť a potom môže nastúpiť šok. Zobraziť galériu (3)
Leto sa skončí čo nevidieť a potom môže nastúpiť šok. (Zdroj: gettyimages.com)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

BRATISLAVA - Viete, čo je to vlastne QBO dvojročná oscilácia v počasí? Ak nie, vedzte, že jeho stav môže výrazne ovplyvniť to, ako bude vyzerať nadchádzajúca zima. Snehové a mrazivé podmienky ovplyvňuje aj polárny vír, na ktorý má QBO významný vplyv. Ak sa teraz zaoberáme letnými radovánkami, myslite na to, že už o pár mesiacov môže nastať úplný teplotný a atmosférický šok. Jedna vec, je že poriadne snehové metelice tú už dlhšie neboli, no to sa môže zmeniť.

O doteraz nie veľmi skloňovanom jave prehovorili experti na webe Severe Weather Europe. Predmetom je debata o tom, čo nás vlastne počas zimy čaká. V aktuálnom období sa predovšetkým všetci trápia veľkými horúčavami, ktoré udreli aj v tomto týždni. Nie tie sú však z dlhodobého meradla v hľadáčiku meteorológov. Tých skôr znepokojuje takzvaná dvojročná oscilácia QBO, ktorá mení smer každý alebo každý druhý rok. V závislosti od jej rotácie sa mení aj správanie polárneho víru.

Tropické leto už nie
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Getty Images)

Práve zima v období 2025/2026 má byť zlomová, čo aspoň napovedá aktuálne negatívne nastavený systém QBO. Ak je polárny vír oslabený, môže prichádzať rad na poriadne zasnežené a chladné zimy. QBO je akýmsi samoregulačným nástrojom počasia, ktorý vyvažuje veľmi tropické horúčavy primeranou zimou.

Tropické leto už nie
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: SITA/Graham Hughes/The Canadian Press via AP)

Zima môže byť oveľa intenzívnejšia, ako tá minulá

Predpoveď tlakových anomálií je kľúčová hlavne pre január 2026, kedy sa ukazuje rozsiahly blokujúci vysokotlakový systém nad severom. Trend je jasný - anticyklóna sa teraz otáča v smere hodinových ručičiek, čo bude znamenať chladnejší severný až severovýchodný prúd nad našim kontinentom. To by podľa všetkých predpokladov malo znamenať chladnejšie teploty v severnej, strednej a západnej Európe.

Výsledkom je že stav polárny víru môže značne naštrbiť či prehĺbiť zimné počasie v Spojených štátoch, Kanade a v Európe. Aktuálne podmienky vplyvu QBO na polárny vír naznačujú, že sa dočkáme chladnejších zimných dní a väčšieho množstva snehu. Nie je teda na škodu sa na niečo také pripraviť aj z hľadiska nákupu odevov a topánok.

Viac o téme: ZimaSnehPočasieEurópaQBODvojročná oscilácia
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Slovensko zasiahne vlna horúčav.
Počasie láme rekordy! Turecko zaznamenalo najteplejší júl za posledných 55 rokov
Zahraničné
Vysnívaná PREDPOVEĎ počasia! Posledné
Vysnívaná PREDPOVEĎ počasia! Posledné dni budú horúce a plné slnka, účastníci Grape festivalu jasajú
Domáce
Tretí najteplejší júl ukončil
Tretí najteplejší júl ukončil sériu rekordov: Extrémy počasia však pokračujú
Zahraničné
Indiu zasiahli silné dažde
Pre extrémne počasie vyhlásili na pobreží Čierneho mora núdzový stav
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Mark Dann o dvojičkách
Mark Dann o dvojičkách
Prominenti
Zlaté Slovenky po návrate z ME: Nezaoberali sme sa tým, aká to bude medaila
Zlaté Slovenky po návrate z ME: Nezaoberali sme sa tým, aká to bude medaila
Šport
Mladé slovenské hádzanárky svojimi výkonmi vzbudili rešpekt u súperov
Mladé slovenské hádzanárky svojimi výkonmi vzbudili rešpekt u súperov
Šport

Domáce správy

FOTO Tropické leto už nie
Tropické leto už nie je strašiakom: Experti ukazujú na zimu, tento jav môže započať nevídanú snehovú NÁLOŽ!
Domáce
FOTO Tragická nehoda pri Košiciach:
Tragická nehoda pri Košiciach: FOTO Auto skončilo na streche, vodička (†75) neprežila
Domáce
FOTO Dráma vo Veľkom Mederi:
Dráma vo Veľkom Mederi: Päť ľudí sa intoxikovalo splodinami, hasiči zachránili aj nečakaného obyvateľa
Domáce
Prešov láka unikátnou výstavou: Oživené obrazy slovanských božstiev prehovoria k návštevníkom
Prešov láka unikátnou výstavou: Oživené obrazy slovanských božstiev prehovoria k návštevníkom
Prešov

Zahraničné

Palestínčania nesú vrecia s
Spoločné vyhlásenie 24 krajín vyzýva na ukončenie hladomoru v Pásme Gazy: Je potrebné okamžite konať!
Zahraničné
Záhadné zmiznutie českého chlapca
Záhadné zmiznutie českého chlapca (13) na dovolenke v Nemecku: Po večeri sa šiel prejsť, odvtedy ho nevideli
Zahraničné
Lesný požiar v Grécku
Chystáte sa na dovolenku do Grécka? POZOR! Lesné požiare ohrozujú TIETO turistické oblasti
Zahraničné
Palestínčania nesú vrecia s
Katastrofálna situácia v Pásme Gazy: WHO žiada Izrael o povolenie vstupu väčších zásob
Zahraničné

Prominenti

Jiří Krampol
Totálna HANBA na rozlúčke s Jiřím Krampolom (†87): BITKA dvoch žien!
Domáci prominenti
INTÍMNE priznanie známeho speváka:
INTÍMNE priznanie známeho speváka: 6 rokov v CELIBÁTE a teraz... Hľadá lásku pred kamerami!
Zahraniční prominenti
TEMNÁ minulosť českého speváka
TEMNÁ minulosť českého speváka Josefa Laufera (†84): V jeho byte sa ZABILA žena!
Domáci prominenti
Madonna a pápež Lev
VÝZVA pre pápeža: Madonna ho žiada o NÁVŠTEVU okupovaného Pásma Gazy!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Ľudí zaujala a zároveň
Vedecká expedícia sa zmenila na komédiu: FOTO Diváci nemohli uveriť, čo spozorovali pod hladinou, veď to je..!
Zaujímavosti
Horor v ZOO: Matka
Horor v ZOO: Matka dala dcérinho miláčika ako dar levom, tvrdí, že to bolo správne!
Zaujímavosti
Ostrov bez zrkadiel: Gréci
Ostrov bez zrkadiel: Gréci Spinalongu kedysi tajili, dnes patrí k najnavštevovanejším v krajine
dromedar.sk
Návšteva európskych metropol vás
Návšteva európskych metropol vás môže vyjsť draho: Na turistov si prichystali absurdné pokuty v tisíckach eur!
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Chcete zažiariť aj bez návštevy kaderníka? Vytvorte si dokonalý účes ako zo salónu aj vy
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce
FOTO Alžbeta Zea Ferencová
Krásna Alžbeta Ferencová prehovorila o svojej novinke: Ako sa týka minulosti a vzťahov?
Domáce

Ekonomika

Vráti sa ruský plyn do Európy? Situácia sa zásadne zmenila, ani nízke ceny zrejme Gazpromu nepomôžu!
Vráti sa ruský plyn do Európy? Situácia sa zásadne zmenila, ani nízke ceny zrejme Gazpromu nepomôžu!
Čaká nás horúca rozpočtová jeseň: Dočkáme sa kvôli dlhovej brzde aj novej vlády?
Čaká nás horúca rozpočtová jeseň: Dočkáme sa kvôli dlhovej brzde aj novej vlády?
Bitcoin v tieni konkurenčnej kryptomeny: Ethereum rekordne rastie! (komentár)
Bitcoin v tieni konkurenčnej kryptomeny: Ethereum rekordne rastie! (komentár)
Robert Kiyosaki opäť varuje: Predpovedá koniec Fedu a čoskoro aj výrazný prepad bitcoinu!
Robert Kiyosaki opäť varuje: Predpovedá koniec Fedu a čoskoro aj výrazný prepad bitcoinu!

Šport

VIDEO O takomto úspechu sa nám ani nesnívalo: Sto klobúkov dole, čo sa podarilo mladým Slovenkám!
VIDEO O takomto úspechu sa nám ani nesnívalo: Sto klobúkov dole, čo sa podarilo mladým Slovenkám!
ME v hádzanej
Stačilo jedno áno a všetko by bolo inak: Lewandowski súhlasil s prestupom do Manchestru United
Stačilo jedno áno a všetko by bolo inak: Lewandowski súhlasil s prestupom do Manchestru United
Premier League
Chára spomína na najkrajšie hokejové momenty: Naskakujú mi zimomriavky, keď o tom rozprávam
Chára spomína na najkrajšie hokejové momenty: Naskakujú mi zimomriavky, keď o tom rozprávam
Slovensko
Na reprezentačnej lavičke vydržal neuveriteľnú dobu: Futbalový svet obletela nečakaná správa
Na reprezentačnej lavičke vydržal neuveriteľnú dobu: Futbalový svet obletela nečakaná správa
Reprezentácia

Auto-moto

Jazdené autá sú na Slovensku mladšie a lacnejšie než v ČR. Hurá na nákupy?
Jazdené autá sú na Slovensku mladšie a lacnejšie než v ČR. Hurá na nákupy?
Ekonomika
Veľký hrdina značky končí po takmer štvrťstoročí. Vezme so sebou aj EV-čko
Veľký hrdina značky končí po takmer štvrťstoročí. Vezme so sebou aj EV-čko
Novinky
ČD na Slovensko nasadia modernejšie vlaky, chystá sa i rozsiahla výluka
ČD na Slovensko nasadia modernejšie vlaky, chystá sa i rozsiahla výluka
Doprava
Nič výnimočnejšie medzi novými autami nie je. Jedno auto pre jedného pána od Bugatti
Nič výnimočnejšie medzi novými autami nie je. Jedno auto pre jedného pána od Bugatti
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
AI v práci: Ako sa nestratiť v ére umelej inteligencie a ostať konkurencieschopný
AI v práci: Ako sa nestratiť v ére umelej inteligencie a ostať konkurencieschopný
Trendy na trhu práce
Keď ťa už práca nebaví: 5 signálov, že sa blíži syndróm vyhorenia a čo s tým robiť
Keď ťa už práca nebaví: 5 signálov, že sa blíži syndróm vyhorenia a čo s tým robiť
Vyhorenie
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Sezónny šťavnatý slivkový kysnutý koláč s makom
Sezónny šťavnatý slivkový kysnutý koláč s makom
Beskydský závitok s ryžou
Beskydský závitok s ryžou
Ako dlho smažiť huby a kedy je najlepšie ich osoliť
Ako dlho smažiť huby a kedy je najlepšie ich osoliť
Rady a tipy
Ako zavariť broskyňový kompót: Jednoduchý spôsob v rúre
Ako zavariť broskyňový kompót: Jednoduchý spôsob v rúre
Výber receptov

Technológie

Upíri mali predsa len pravdu, telo sa dá omladiť pomocou mladšej krvi
Upíri mali predsa len pravdu, telo sa dá omladiť pomocou mladšej krvi
Veda a výskum
Vieš, čo majú spoločné hranolky a cukrovka? Viac než si myslíš. Vedci prišli so zisteniami, ktoré sa ti nebudú páčiť
Vieš, čo majú spoločné hranolky a cukrovka? Viac než si myslíš. Vedci prišli so zisteniami, ktoré sa ti nebudú páčiť
Veda a výskum
Ťažko sa tomu verí. Ukrajina hovorí, že odhalila portál, na ktorom Rusko „predáva“ ich unesené deti
Ťažko sa tomu verí. Ukrajina hovorí, že odhalila portál, na ktorom Rusko „predáva“ ich unesené deti
Správy
Navigácia Waze na týchto zariadeniach končí! Už čoskoro nedostaneš nové aktualizácie
Navigácia Waze na týchto zariadeniach končí! Už čoskoro nedostaneš nové aktualizácie
Android

Bývanie

7 nápadov, ako využiť staré CD, na ktoré doma sadá prach. Skúšali ste už trik, ako ochrániť úrodu pred vtákmi?
7 nápadov, ako využiť staré CD, na ktoré doma sadá prach. Skúšali ste už trik, ako ochrániť úrodu pred vtákmi?
Pôsobí ako nedobytná pevnosť, no je to len dojem. Majitelia si zvolili voľnosť a vnútri sa určite neschovávajú!
Pôsobí ako nedobytná pevnosť, no je to len dojem. Majitelia si zvolili voľnosť a vnútri sa určite neschovávajú!
Sľubuje znížiť stres, priniesť pokoj a spojiť byt s prírodou. Čo je biofilný dizajn a prečo vám dá viac ako izbovky?
Sľubuje znížiť stres, priniesť pokoj a spojiť byt s prírodou. Čo je biofilný dizajn a prečo vám dá viac ako izbovky?
Stačí zmena farby a byt sa predá rýchlejšie a za vyššiu cenu. Pomôcť vie aj tento jednoduchý krok
Stačí zmena farby a byt sa predá rýchlejšie a za vyššiu cenu. Pomôcť vie aj tento jednoduchý krok

Pre kutilov

Najlepší postup, ako olúpať paradajky: Už žiadne stočené šupky, iba príjemná konzistencia
Najlepší postup, ako olúpať paradajky: Už žiadne stočené šupky, iba príjemná konzistencia
Recepty
Z vajca spraví praženicu pre celú rodinu, mäso chutí ako divina. Chov emu nie je len pre farmárov, tvrdí Miroslav
Z vajca spraví praženicu pre celú rodinu, mäso chutí ako divina. Chov emu nie je len pre farmárov, tvrdí Miroslav
Chovateľstvo
Ako sa zbaviť hadov na záhrade? Hoci sú väčšinou neškodné, vzbudzujú strach
Ako sa zbaviť hadov na záhrade? Hoci sú väčšinou neškodné, vzbudzujú strach
Záhrada
Najdôležitejšie činnosti doma a v záhrade, na ktoré nikdy zabúdajte pred odchodom na dovolenku
Najdôležitejšie činnosti doma a v záhrade, na ktoré nikdy zabúdajte pred odchodom na dovolenku
Aktuality

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto znamenia sa najčastejšie vracajú k bývalým: Nostalgia alebo nevyriešená karma?
Partnerské vzťahy
Tieto znamenia sa najčastejšie vracajú k bývalým: Nostalgia alebo nevyriešená karma?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Tropické leto už nie
Domáce
Tropické leto už nie je strašiakom: Experti ukazujú na zimu, tento jav môže započať nevídanú snehovú NÁLOŽ!
Záhadné zmiznutie českého chlapca
Zahraničné
Záhadné zmiznutie českého chlapca (13) na dovolenke v Nemecku: Po večeri sa šiel prejsť, odvtedy ho nevideli
V koalícii to ŠKRÍPE:
Domáce
V koalícii to ŠKRÍPE: Hlas a Smer zvádzajú boj o guvernéra NBS, po fleku vraj túži Kamenický, zožal ale výsmech!
AKTUÁLNE Tragédia pri Váhu:
Domáce
AKTUÁLNE Tragédia pri Váhu: Muža našli utopeného v aute

Ďalšie zo Zoznamu