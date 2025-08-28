Slovensko sa pripravuje na budúcnosť s umelou inteligenciou: Štátny tajomník vedie medzisektorové rokovania

BRATISLAVA – Splnomocnenec vlády SR pre umelú inteligenciu (AI) a štátny tajomník MIRRI SR Radoslav Štefánek pokračuje v sérii pracovných stretnutí s partnermi zo štátnej správy. Diskusie sa sústreďujú na príležitosti a výzvy, ktoré prináša umelá inteligencia, ako aj na posilňovanie spolupráce medzi rezortmi v digitálnych témach. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.
„Umelá inteligencia nie je len technológia - je to téma, ktorá presahuje bezpečnosť, justíciu, diplomaciu aj ochranu detí. Našou úlohou je, aby Slovensko tieto výzvy nielen pomenúvalo, ale aj riešilo, a aby sme boli dôveryhodným partnerom aj na medzinárodnej úrovni,“ uviedol Radoslav Štefánek, štátny tajomník MIRRI SR a splnomocnenec vlády SR pre umelú inteligenciu.
Bezpečnosť a dátové centrá v centre pozornosti
V uplynulých dňoch absolvoval Štefánek sériu rokovaní s predstaviteľmi viacerých rezortov. So štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislavom Chovancom diskutoval o posilňovaní digitálnej diplomacie a o úlohe Slovenska na medzinárodných fórach, ako sú EÚ, Rada Európy, OECD, OSN či UNESCO. Radoslav Štefánek zároveň predstavil návrhy na podporu zapájania Slovenska do iniciatív vrátane konceptu tzv. AI factories. Priblížil aj ambíciu vytvoriť na MIRRI implementačný tím, ktorý bude pomáhať jednotlivým rezortom so zavádzaním umelej inteligencie do praxe.
Ďalšie rokovanie absolvoval so štátnym tajomníkom Ministerstva obrany SR Igorom Melicherom. Sústredili sa najmä na ochranu interných sietí štátu, potrebu budovania dátových centier pre verejnú správu a na perspektívu kvantovej kryptografie ako nástroja budúcej bezpečnej komunikácie.
Ochrana detí v online priestore
Na nedávny okrúhly stôl k téme ochrany detí v online priestore nadviazal štátny tajomník Štefánek v rokovaní s komisárom pre deti Jozefom Mikloškom, ktorého prijal na ministerstve. Osobitnú pozornosť v diskusii venovali možnostiam zlepšenia ochrany detí, napríklad prostredníctvom zavedenia vekových obmedzení prístupu k online obsahu, ale aj na systematické budovanie odolnosti detí a celej spoločnosti. Táto téma úzko súvisí s duševným zdravím a digitálnou hygienou.
Splnomocnenec vlády pre AI avizoval, že ďalšie stretnutie k tejto problematike už pripravujú, pričom jeho cieľom je nielen diskutovať, ale prinášať aj konkrétne riešenia. Spoločne otvorili aj otázka digitalizácie Úradu komisára pre deti, ktorej Štefánek prisľúbil podporu.