Totálne fiasko s AI: Banka oľutovala svoje kroky, TOTO bol problém! Prepustení zamestnanci sa môžu vrátiť

MELBOURNE - Známa austrálska banka mala víziu, že jej operácie preberie umelá inteligencia. V praxi to však vôbec nefungovalo. Najvyšší predstavitelia teraz musia priznať vinu, pričom pôvodní zamestnanci sa môžu zase hlásiť o svoje predošlé miesta.
Jedna z austrálskych bánk chcela ušetriť peniaze spôsobom, ktorý sa jej napokon vypomstil. Ako píše TechRadar, banka Commbank spočiatku vyhlasovala, že jej celkovo až 45 radových zamestnancov nahradí umelá inteligencia (AI). Bolo to však len zbožné prianie, ktoré sa v praxi absolútne neosvedčilo.
Pôvodný plán s hlasovým robotom
Banka chcela znížiť objem hovorov a poskytovať svojím klientom cez telefón menej zložité a kratšie odpovede. Tento cieľ mala splniť umelá inteligencia, teda akýsi "hlasový robot". Jeho spustením prišlo o prácu 45 ľudí. Zostávajúcim komplikovanejším otázkam sa mal venovať len zúžený počet zamestnancov.
Prax však odhalila veľmi nepríjemnú skutočnosť. Hlasový robot nebol schopný zvládnuť vyriešiť bežný problém. Chýbali mu ľudské pochopenie a skúsenosti z praxe. CommBank tak nezostávalo nič iné, ako ponúknuť bývalým zamestnancom ich pôvodné pracovné pozície.
Banka spočiatku tvrdila, že AI má prispieť k zníženiu počtu hovorov, ale Austrálsky odborový zväz finančného sektora toto tvrdenie jasne spochybnil: "Ide o klamstvo, pretože táto teória neodráža realitu v bankovníctve. Objem telefonátov v skutočnosti narastal, pričom zamestnancom boli spočiatku ponúknuté platené nadčasy a vedúci tímu dostali jasný pokyn, aby telefonáty dvíhali."
Veľkú chybu banky potvrdzuje aj samotné vyhlásenie jej hovorcu, ktorý tvrdil, že "počiatočné zhodnotenie nezohľadnilo všetky relevantné aspekty. Táto chyba napokon odhalila, že dané pozície neboli nadbytočné". Banka však väčšie zapojenie AI do svojich operácii ešte úplne nezatratila.