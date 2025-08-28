Horelo 350 balíkov pšeničnej slamy! Polícia vyšetruje požiar v katastri obce Jarovnice

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj )
JAROVNICE - Polícia vyšetruje požiar pšeničnej slamy v katastri obce Jarovnice v okrese Sabinov. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že k požiaru došlo v utorok (26. 8.) podvečer. Oheň spôsobil škody za tisícky eur.
„Na mieste došlo k požiaru slamy, išlo o 350 balíkov pšeničnej slamy. Škoda vzniknutá požiarom bola vyčíslená na 7000 eur,“ uviedla Ligdayová. Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Jarovniciach vedie trestné stíhanie pre trestný čin poškodzovania cudzej veci.