Austrálska polícia naďalej pátra po mužovi, ktorý zastrelil dvoch policajtov

SYDNEY - Austrálska polícia v stredu pokračuje v rozsiahlej pátracej akcii po ozbrojenom mužovi, ktorý je podozrivý zo zastrelenia dvoch policajtov v odľahlej vidieckej oblasti štátu Viktória. Informuje o tom agentúra AFP.
Úrady označili za pravdepodobného páchateľa 56-ročného Deziho Freemana, ktorý po prestrelke v utorok ráno ušiel pešo z miesta činu pri meste Porepunkah. Do akcie boli nasadené všetky dostupné jednotky a oblasť okolo miesta, kde došlo k streľbe, zostáva uzavretá. Muž má údajne skúsenosti s prežitím v prírode a dobre pozná miestny terén, čo sťažuje pátranie. „Podozrivý z tohto hrozného činu je stále na úteku. Môžem všetkých uistiť, že do pátrania vkladáme všetky dostupné prostriedky. Musíme ho nájsť. Je veľmi nebezpečný – zabil dvoch policajtov a tretieho zranil,“ uviedol šéf polície štátu Viktória Mike Bush.
Pri incidente prišli o život 59-ročný detektív a 35-ročný strážmajster. Z bezpečnostných dôvodov úrady dočasne uzavreli aj miestnu základnú školu. Freeman sa údajne podľa polície identifikuje ako tzv. zvrchovaný občan, uvádza stanica ABC. Takýto termín sa v Austrálii používa pre ľudí, ktorí neuznávajú legitimitu vlády a riadia sa pseudoprávnymi predpismi, ktoré nemajú nijakú oporu v zákonoch, avšak podľa ich vnímania ich oprávňujú k útokom na inštitúcie a úrady. Austrália má jedny z najprísnejších zákonov o držbe strelných zbraní na svete a podobné incidenty sú tam mimoriadne zriedkavé, pripomína BBC.