Pochválili sme sa vodnými zdrojmi: Slovensko na EXPO 2025 ako európska vodná veľmoc v centre pozornosti

BRATISLAVA/OSAKA - Na svetovej výstave EXPO 2025 v Osake sa Slovensko tento raz predstavilo ako vodný klenot Európy. V rámci expozície „Voda nad zlato“ odborníci i verejnosť spoznali jedinečné bohatstvo slovenských vodných zdrojov – od podzemných zásob Žitného ostrova, ktoré by dokázali zásobiť viac ako 16 miliónov ľudí, cez 1 600 registrovaných prameňov a desiatky liečivých kúpeľov, až po vodné diela, gejzír Herľany či najstarší slalomový kanál na svete v Liptovskom Mikuláši. Slovensko tak na medzinárodnej pôde zdôraznilo svoju výnimočnú pozíciu vodnej veľmoci, ktorá hospodári s jedným z najcennejších prírodných bohatstiev Európy.
Slovensko patrí medzi najbohatšie krajiny sveta z pohľadu zdrojov pitnej vody. Je druhou krajinou na svete s najväčšími zásobami pitnej vody, disponuje desiatimi chránenými vodohospodárskymi územiami a najväčšou zásobárňou podzemnej vody v strednej Európe – Žitným ostrovom, ktorého kapacita by pokryla potreby viac ako 13,5 milióna obyvateľov.
„Voda nad zlato je jedným z ôsmich tematických týždňov, ktorými sa Slovensko prezentuje na Svetovej výstave v Japonsku. Túto tému vnímame ako jednu z kľúčových, nakoľko naša krajina má cenné prírodné bohatstvo, čo sa vodných zdrojov týka. Ako príklad uvediem fakt, že na Slovensku je takmer 2000 termálnych a minerálnych prameňov, ktoré sú podstatným zdrojom pre cestovný ruch u nás napríklad z pohľadu kúpeľníctva či termálnych kúpalísk,“ uviedla Michaela Kovačičová, generálna komisárka slovenskej účasti na EXPO 2025 v Osake.
„Voda je pre nás nielen prírodným darom, ale aj strategickou hodnotou, ktorú musíme chrániť. Slovensko má jedinečnú šancu ukázať svetu, ako sa dá s vodou šetrne hospodáriť,“ uviedla Ivana Mahríková z Asociácie vodárenských spoločností.
Bratislavská vodárenská spoločnosť zohráva kľúčovú úlohu v zásobovaní hlavného mesta i regiónu. Jej história siaha do 19. storočia a dnes spravuje vodovodnú sieť s dĺžkou vyše 31 600 km a kanalizačnú sieť s dĺžkou 15 600 km.
„BVS disponuje kapacitami, ktoré by dokázali zásobovať celé širšie územie aj v časoch klimatického nedostatku. Je to dôkaz, že naša infraštruktúra je pripravená na výzvy budúcnosti,“ zdôraznil Ladislav Kizak, generálny riaditeľ BVS, a.s.
Slovensko má 180 riek, z ktorých najdlhšia je Váh (403 km), a je súčasťou Dunaja, najdlhšej rieky Európskej únie (2 860 km). Najväčšou vodnou nádržou na pitnú vodu je Starina s objemom takmer 60 miliónov m³. Okrem toho Slovensko ponúka 7 000 jaskýň, z toho viaceré zapísané v UNESCO, 245 vodopádov, množstvo plies a unikáty ako gejzír Herľany. Slovensko je krajinou minerálnych a liečivých prameňov, ktoré tvoria základ kúpeľníctva a wellness turizmu.
Tieto prírodné bohatstvá boli na EXPO predstavené ako dôležitá súčasť identity Slovenska, lákajúca návštevníkov z celého sveta. Vodné elektrárne sa na Slovensku podieľajú na 17 %
ročnej výroby elektrickej energie. Slovenské elektrárne prevádzkujú 31 vodných elektrární, na Vodnom diele Gabčíkovo je ich ďalších 6, s ročnou výrobou vyše 2,2 milióna MWh. Podiel podzemných vôd na zásobovaní pitnou vodou je 80 %, pričom tieto zdroje sa využívajú len z jednej tretiny, Slovensko tak disponuje značnými rezervami.
Kým severské krajiny si dali cieľ znížiť spotrebu na 100 litrov na osobu denne do roku 2030, Slovensko túto úroveň dosahuje už dnes. V porovnaní s Japonskom, kde je spotreba vody na osobu výrazne vyššia, patríme k najšetrnejším krajinám Európy, a pritom je voda u nás jednou z najlacnejších.
Slovenskú expozíciu navštívil aj veľvyslanec Japonska, pán Yasuhiro Kawakami, ktorý ocenil slovenský príspevok k téme vody a význam prírodných zdrojov pre budúcnosť. Jeho návšteva podčiarkla dôležitosť dialógu o udržateľnosti medzi Slovenskom a Japonskom.
Večerný program pokračoval oficiálnou degustáciou slovenských vín v rámci priestoru Commons- C, kde jednotlivé krajiny privítali svojich pozvaných hostí. Slovensko sa tak predstavilo nielen ako krajina vody, ale aj krajina kvalitného vína, ktoré je prirodzenou súčasťou našej kultúry a gastronómie.
„Naším cieľom je ukázať Slovensko nielen ako krajinu kultúrnych pamiatok, ale aj ako európsku zásobáreň pitnej vody a destináciu plnú prírodných liečivých zdrojov. Ochrana vody je súčasťou našej identity a poslaním, ktoré chceme sprostredkovať svetu,“ dodala Michaela Kovačičová, generálna komisárka slovenskej účasti na EXPO 2025 v Osake.