Pri organizácii slovenskej účasti na EXPO v Japonsku sa podarilo ušetriť, uviedol Fekete

OSAKA - Pri organizácii slovenskej účasti na svetovej výstave EXPO 2025 v japonskej Osake sa podarilo ušetriť finančné prostriedky. V stredu to vyhlásil riaditeľ organizácie Slovakia Travel Matej Fekete, podľa ktorého celkové výdavky nepresiahnu deväť miliónov eur, informuje osobitný spravodajca.
Na rozdiel od predošlej výstavy EXPO v Dubaji nemá Slovensko v Osake vlastný pavilón. Stánok sa nachádza v spoločnom pavilóne, o ktorý sa SR delí s krajinami ako Izrael, Panama, Ukrajina, Slovinsko alebo Uruguaj. Z tohto dôvodu je slovenská expozícia jednou z najnavštevovanejších. Začiatkom augusta návštevnosť pavilónu, kde má svoj stánok aj Slovensko, prekonala dva milióny osôb. Fekete dúfa, že do konca výstavy, ktorá potrvá do 13. októbra, počet návštevníkov presiahne tri milióny.
Slovenský stánok na tohtoročnom EXPO je menšieho charakteru
Riaditeľ Slovakia Travel pripustil, že slovenský stánok na tohtoročnom EXPO je menšieho charakteru. Celý tím pod vedením komisárky pre slovenskú účasť na EXPO 2025 Osaka Michaely Kovačičovej však podľa neho reprezentoval SR dôstojne a hrdo. Fekete pripomenul, že návštevníci v slovenskom stánku mohli vidieť videá zobrazujúce slovenskú prírodu a pamiatky. Mali tiež možnosť zahrať si interaktívne pexeso so slovenskými hradmi. Viackrát v stánku usporiadali aj ochutnávku slovenských vín.
„Slovenská účasť na EXPO je naozaj veľmi dobrou propagáciou našej krajiny v zahraničí. Verím tomu, že SR sa zúčastní aj na ďalších podujatiach a výstavách takéhoto charakteru,“ dodal. V stredu sa na svetovej výstave uskutočnil slovenský národný deň. Pri tejto príležitosti ju navštívil aj prezident SR Peter Pellegrini.
Tradičný slovenský folklór
Tradičný slovenský folklór a modernú popkultúru počas národného dňa predstavil program, v ktorom sa stretol Poddukelský umelecký ľudový súbor (PUĽS) z Prešova a projekt Party v 21. storočí. Návštevníci slovenskej expozície tiež mohli vidieť živé sochy slovenských osobností v podaní Spišského divadla, choduliarov alebo street dance. Ochutnať mohli aj slovenské vína. EXPO 2025 sa koná v meste Osaka v prefektúre Kansai. Brány pre verejnosť otvorilo 13. apríla. Doposiaľ ho navštívilo okolo 20 miliónov ľudí. Prezentuje sa tam viac ako 150 krajín a približne 15 medzinárodných organizácií. Svetová výstava sa koná každých päť rokov v inej krajine.