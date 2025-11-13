Obľúbený minerálny prameň UZAVRELI! Dôvodom majú byť tragické udalosti, ľudia sa BÚRIA

LIPOVCE – Spoločnosť Minerálne vody a.s. oznámila, že s okamžitou platnosťou uzatvára voľný odber minerálnej vody Salvator v obci Lipovce v prešovskom okrese. K rozhodnutiu pristúpila po viacerých incidentoch, pri ktorých došlo v dôsledku vysokej koncentrácie oxidu uhličitého (CO₂) k priduseniam s tragickými následkami. Informuje o tom obec Lipovce.
Podľa vedenia spoločnosti nešlo o jednoduché rozhodnutie, keďže prameň Salvator dlhé roky využívali najmä domáci obyvatelia na dennej báze. Firma je však právoplatným držiteľom povolenia na využívanie prameňa podľa zákona č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých zdrojoch. Zákon umožňuje, aby prevádzkovateľ dobrovoľne sprístupnil zdroj verejnosti na osobnú spotrebu, no nie je povinný tak urobiť.
„Je to prejav dobrej vôle spoločnosti, že doteraz umožňovala prístup na svoj súkromný pozemok a poskytovala verejnosti odber vody zo zdroja Salvator,“ uvádza sa v stanovisku.
Zvýšená koncentrácia CO₂
Rozhodnutie uzavrieť prameň súvisí so zvýšenou koncentráciou CO₂, ktorá sa v okolí prameňa v poslednom období nebezpečne zvyšovala. Plynný oxid uhličitý, ktorý sa prirodzene uvoľňuje z podzemia spolu s minerálnou vodou, môže vo väčšom množstve spôsobovať dusenie a stratu vedomia. "Bohužiaľ v ostatnom období došlo z dôvodu vysokej koncentrácie CO2 pri voľnom odbere k viacerým priduseniam s následkom smrti. Toto je hlavný dôvod uzavretia voľného odberu," informovali Lipovce, ktorý poukazuje na to, že voľný odber Salvator sa nachádza v jame asi 2x2x3 metre malej. "V prípade nízkeho tlaku ovzdušia sa v nej hromadí CO2. Tento plyn je ťažší ako vzduch, takže sa ho tam vie nazbierať fakt veľa. CO2 priamo jedovatý nieje, len je nedýchateľný. Stačia dva-tri hlboké nádychy a človek upadne do bezvedomia. Ak ho nikto nenájde, zomrie na hypoxiu - nedostatok kyslíka v organizme," vysvetľuje obec.
Asi pred vyše týždňom tam podľa jeho slov istý pán odpadol. "Snažil sa dostať z jamy. Robotníci, ktorí boli neďaleko, ho videli, tak mu pomohli. Prežil, ale v polovici septembra tam jeden pán bol v nedeľu ráno nabrať si vodu. Bohužiaľ, bol sám a ten to neprežil. Takisto minulý rok pred Vianocami tam boli traja chlapi, títo prežili, tých sa podarilo dostať von," uviedol starosta.
Obec zároveň vyzvala obyvateľov, aby rozhodnutie spoločnosti rešpektovali. „Pevne veríme, že sa podarí nájsť technické riešenie, ktoré umožní bezpečné obnovenie voľného odberu Salvatorky. Nechceme, aby sa podobné tragédie opakovali,“ uviedol predstaviteľ obce.
Na mieste je osadená už staršia tabuľa s upozornením na CO2. "Po poslednom incidente som chcel tabuľu dať vymeniť. Medzitým som sa však dozvedel, že sa rozhodli uzavrieť prameň," doplnil Šatník. Verí, že sa problém v krátkom čase vyrieši a prameň bude naspäť sprístupnený verejnosti.
Ľudia sú s rozhodnutím nespokojní
Rozhodnutie sa u obyvateľov Lipovca a okolitých obcí nestretlo s pochopením rozhodnutia. "Odber vody bol vždy na vlastnú zodpovednosť a je známe, že k úmrtiam došlo už v minulosti. Dnes je možné zabezpečiť automatickú signalizáciu zvýšenej koncentrácie plynov, ako aj ich odvetranie. No vždy je jednoduchšie to zavrieť," reaguje jeden z nich. "Riadna fraška, tu ide o biznis a nič viac," hovorí ďalšia.
Jeden z miestnych poukázal na rôzne technické technické riešenia, ktoré by mohli umožniť zachovať prameň prístupný a zároveň bezpečný. Jedným z návrhov je napríklad systém aktívneho odvetrávania alebo odsávania CO₂, ktorý by zabezpečil cirkuláciu vzduchu v okolí výveru či inštaláciua senzorov a signalizácie koncentrácie plynov, ktoré by automaticky upozornili na nebezpečné hodnoty CO₂ (napr. vizuálne a akusticky).