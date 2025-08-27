Zvolenský taxikár začal po jazde obťažovať zákazníčku: Kuriózne SMS! Okrem lichôtok prišla aj žiadosť o peniaze

ZVOLEN – Nepríjemná skúsenosť mladej ženy zo Zvolena vyvolala vášne na sociálnych sieťach. Jej partner sa otvorene postavil proti správaniu miestneho taxikára, ktorý mal po bežnej jazde začať zákazníčke posielať nevhodné správy – dokonca aj prosby o požičanie peňazí.
Mladá žena zo Zvolena využila služby taxislužby, no krátko po jazde jej začali chodiť nečakané správy od vodiča. „Úroveň zvolenských taxikárov - vypisovať SMS zadaným ženám, prosiť zákazníčky o peniaze a vypisovať SMS z firemného telefónu. Pretrváva to rok a nie je to prvý človek, čo dostal od tohto pána šoféra takéto správy,“ opísal situáciu na sociálnej sieti jej priateľ Ivan.
Taxikár žene písal, že je veľmi sympatická a páči sa mu. Raz sa jej dokonca mal spýtať, či nevie o niekom, kto by mu požičal 75 eur.
„Raz som s ňou dokonca išiel v taxíku, prídeme domov a o dve hodiny esemeska. Vo štvrtok ju tiež vyložil a následne jej písal,“ prezradil pre Nový čas priateľ mladej ženy. „Aj ja som kedysi pracoval s ľuďmi, no toto by som si nikdy voči zákazníčkam nedovolil. Toto by vytočilo každého, kto má zdravý rozum,“ dodal Ivan.
Šéf taxislužby však svojho vodiča bráni. „Pán (taxikár) nevedel o tom, že pani má dajakého pána manžela a celú cestu s ním flirtovala,“ reagoval a viac sa k prípadu vyjadriť nechcel.