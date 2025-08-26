Policajná hliadka zastavila vodiča, ktorý šiel rýchlo a bol pod vplyvom drog

KOMÁRNO - Dopravní policajti počas cestnej kontroly v Komárne odhalili vodiča, ktorý prekročil rýchlosť, jazdil bez vodičského preukazu a pod vplyvom drog. Na sociálnej sieti o tom informovala polícia.
Hliadka 23-ročného vodiča vyzvala, aby predložil doklady potrebné na prevádzku a vedenie motorového vozidla a podrobil sa dychovej skúške. „Vodič však javil známky požitia omamnej látky. Po výzve súhlasil aj s podrobením sa rýchlotestu na zistenie prítomnosti drog, ktorý bol pozitívny na metamfetamín. Po oznámení výsledku testu sa vodič sám priznal, že užil drogu zvanú pervitín. Lustráciou bolo zistené, že vodičský preukaz má zadržaný, avšak nemá uložený zákaz viesť motorové vozidlá,“ uviedla polícia.
Po pozitívnom výsledok rýchlotestu muža vyzvali, aby sa podrobil aj toxikologickému vyšetreniu v nemocnici. To bolo pozitívne na metamfetamín, ale aj amfetamín a kokaín. „Vodičovi bola ďalšia jazda zakázaná a bola s ním spísaná správa o výsledku objasňovania priestupku. Odobraný biologický materiál bude zaslaný na expertízne skúmanie,“ doplnila polícia.