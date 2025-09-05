Piatok5. september 2025, meniny má Regína, zajtra Alica

Šialená jazda cestného piráta v obci: NEUVERITEĽNÉ, akou rýchlosťou sa rútil! Táto FOTO ho vyšla draho

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

ČADCA - Polícia odhalila ďalšieho cestného piráta. Vodič osobného auta bol pristihnutý pri jazde rýchlosťou 120 km/h v obci, kde je maximálna povolená rýchlosť 50 km/h. Informovala o tom žilinská krajská polícia.

V Starej Bystrici, v okrese Čadca, došlo k vážnemu porušeniu dopravných predpisov. Hliadka Okresného dopravného inšpektorátu v Čadci vykonávala rutinnú kontrolu na ceste II/520, keď zastavila vodiča osobného motorového vozidla, ktorý sa cez obec rútil šialenou rýchlosťou - 120 km/h.

Šialená jazda cestného piráta
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)

V obci, kde je maximálna povolená rýchlosť 50 km/h, tak vodič prekročil povolenú rýchlosť o neuveriteľných 70 km/h. Polícia okamžite zakročila a vodičovi na mieste udelila blokovú pokutu. Výška pokuty nebola zverejnená, no podľa zákona je výška blokovej pokuty pri prekročení rýchlosti o 51 km/h a viac od 250 do 800 eur.

Polícia opakovane apeluje na vodičov, aby jazdili zodpovedne a dodržiavali predpísanú rýchlosť, najmä v obciach a na miestach so zvýšeným pohybom chodcov. Bezohľadná jazda nielen ohrozuje život a zdravie vodiča, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky vrátane chodcov a cyklistov.

Viac o téme: Prekročenie rýchlostiStará Bystrica
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Divoká jazda v Malackách:
Divoká jazda v Malackách: VIDEO Muž so zákazom šoférovať a drogami v krvi unikal policajtom
Domáce
Polícia počas prvých školských
Polícia počas prvých školských dní posilní dohľad pri školách a priechodoch pre chodcov
Domáce
FOTO Policajná hliadka zastavila vodiča,
Policajná hliadka zastavila vodiča, ktorý šiel rýchlo a bol pod vplyvom drog
Domáce
FOTO FOTO Pri nehode na
FOTO Pri nehode na ceste medzi Rovňanmi a Poltárom sa zranili štyri osoby
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Liga proti rakovine spúšťa novú kampaň s pomocou AI, Avalína pomôže aj s háklivými otázkami
Liga proti rakovine spúšťa novú kampaň s pomocou AI, Avalína pomôže aj s háklivými otázkami
Správy
Takto by malo prebiehať samovyšetrenie prsníkov: Ideálne raz za mesiac, 2 dni po menštruácii
Takto by malo prebiehať samovyšetrenie prsníkov: Ideálne raz za mesiac, 2 dni po menštruácii
Správy
Celebritní súťažiaci v šou Čo ja viem preverili novú spolumoderátorku Betku
Celebritní súťažiaci v šou Čo ja viem preverili novú spolumoderátorku Betku
Prominenti

Domáce správy

Bratislavčan vo veku 76
Bratislavčan vo veku 76 rokov sa nechal oklamať: Podvodníkom odovzdal takmer 14-tisíc eur
Domáce
Príchod Roberta Fica a
Vyšli s farbou von: Vláda zvažuje rušenie voľna počas ďalších sviatkov! Špekuluje sa aj o Veľkonočnom pondelku
Domáce
FOTO Šialená jazda cestného piráta
Šialená jazda cestného piráta v obci: NEUVERITEĽNÉ, akou rýchlosťou sa rútil! Táto FOTO ho vyšla draho
Domáce
Veľká zmena na školách: Od roku 2026 sa deti začnú učiť o umelej inteligencii
Veľká zmena na školách: Od roku 2026 sa deti začnú učiť o umelej inteligencii
Regióny

Zahraničné

Angela Raynerová
Britská vicepremiérka Raynerová odstúpila z funkcie: Za svoj dom nezaplatila plnú sumu, ktorú mala
Zahraničné
Angela Raynerová
Škandál v britskej vláde: Vicepremiérka odstúpila z funkcie! TOTO je dôvod
Zahraničné
Mark Rutte
Šéf NATO bije na poplach: Sme priamo ohrozovaní ruskými kybernetickými útokmi! Už sa to týka všetkých
Zahraničné
V Maďarsku sa otvára
V Maďarsku sa otvára jesenná politická sezóna: Orbánov Fidesz i Magyarova TISZA pripravujú podujatia!
Zahraničné

Prominenti

VIDEO VNÚTRI! ZÁSNUBY páru z Markízy:
ZÁSNUBY páru z Markízy: Víťazi Love Islandu sa budú brať!
Domáci prominenti
Šokujúce odhalenie o NEHODE
Šokujúce odhalenie o NEHODE hviezdy (†63) R&B: Nezomrela okamžite... Mrazivé DETAILY tragédie!
Zahraniční prominenti
Slovenská speváčka letela na
Slovenská speváčka letela na POHOTOVOSŤ: Vážne podozrenie... Zdravie je len JEDNO!
Domáci prominenti
P!NK
Z dcéry speváčky P!nk je už stredoškoláčka (14): Pozrite, je KÓPIOU svojej mamy!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Od Plitvíc po Mljet:
Od Plitvíc po Mljet: Spoznajte najkrajšie jazerá Chorvátska
dromedar.sk
Temná stránka rýchleho chudnutia:
Temná stránka rýchleho chudnutia: Populárny liek ju priviedol do nemocnice! Žena tvrdí, že jej zničil život
Zaujímavosti
Spávate so svojím štvornohým
Spávate so svojím štvornohým miláčikom? OKAMŽITE prestaňte! Muž z Austrálie zaplatil takmer životom
Zaujímavosti
Zubár
Koniec bolestivých a drahých zákrokov u zubárov? Vedci prišli s prelomovým riešením: Zuby sa opravia samy
Zaujímavosti

Dobré správy

Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk
Majte sa pred nimi
Majte sa pred nimi na pozore: Tieto kožné choroby trápia Slovákov najčastejšie
plnielanu.sk
Skvelá večera iba za
Skvelá večera iba za 5 eur? Slováci začínajú využívať nový spôsob šetrenia
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk

Ekonomika

Kamenický sa ostro obul do progresívcov: Takto skritizoval ich Veľký tresk!
Kamenický sa ostro obul do progresívcov: Takto skritizoval ich Veľký tresk!
Zomrel miliardár a módna legenda: Jeho meno nesie ikonická značka! (foto)
Zomrel miliardár a módna legenda: Jeho meno nesie ikonická značka! (foto)
Nečakané rošády vo vedení štátneho SPP: Šéf podniku odchádza bez vysvetlenia!
Nečakané rošády vo vedení štátneho SPP: Šéf podniku odchádza bez vysvetlenia!
Progresívne Slovensko predstavilo veľký TRESK: Chce naštartovať ekonomiku, čo na to Kamenický?
Progresívne Slovensko predstavilo veľký TRESK: Chce naštartovať ekonomiku, čo na to Kamenický?

Šport

Leo Sauer ohúril futbalový svet: Fantázia v pohybe, Nemci na jeho kolotoče len tak nezabudnú
Leo Sauer ohúril futbalový svet: Fantázia v pohybe, Nemci na jeho kolotoče len tak nezabudnú
MS vo futbale
Hanba, patetický výkon, čo chceme na MS, pán Nagelsmann? Nemecké médiá škvaria svojich zaživa
Hanba, patetický výkon, čo chceme na MS, pán Nagelsmann? Nemecké médiá škvaria svojich zaživa
MS vo futbale
Nagelsmann hľadal príčiny prehry: Takto zhodnotil zápas so Slovenskom, Nemci príjmu opatrenia
Nagelsmann hľadal príčiny prehry: Takto zhodnotil zápas so Slovenskom, Nemci príjmu opatrenia
MS vo futbale
VIDEO Fehérváry o šanciach Slovenska na olympiáde: Ak budeme robiť toto, v živote tam neuspejeme
VIDEO Fehérváry o šanciach Slovenska na olympiáde: Ak budeme robiť toto, v živote tam neuspejeme
Podcast Šampióni

Auto-moto

Volkswagen čakajú veľké ZMENY. Takto sa budú volať autá VW po novom
Volkswagen čakajú veľké ZMENY. Takto sa budú volať autá VW po novom
Novinky
Audi sa chce vrátiť do hry: športový roadster s unikátnym dizajnom smeruje do výroby
Audi sa chce vrátiť do hry: športový roadster s unikátnym dizajnom smeruje do výroby
Predstavujeme
TEST: Mercedes S 580 Manufaktur: dôrazná žiadosť o uvoľnenie cesty
TEST: Mercedes S 580 Manufaktur: dôrazná žiadosť o uvoľnenie cesty
Klasické testy
Volkswagen s novým T-Rocom uvádza aj prvý full hybrid
Volkswagen s novým T-Rocom uvádza aj prvý full hybrid
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Hľadáte stabilnú prácu s voľnými víkendami? Medzinárodná spoločnosť v Lozorne hľadá pracovníčky upratovania
Hľadáte stabilnú prácu s voľnými víkendami? Medzinárodná spoločnosť v Lozorne hľadá pracovníčky upratovania
Zaujímavé pracovné ponuky
Chcete vyšší plat? Tu je návod, ako to zmeniť hneď tento mesiac
Chcete vyšší plat? Tu je návod, ako to zmeniť hneď tento mesiac
Mzda
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
Bravčové plátky na kari
Bravčové plátky na kari
3 skvelé koláče z kyslého mlieka: Rýchle a jednoduché
3 skvelé koláče z kyslého mlieka: Rýchle a jednoduché
Výber receptov
Ako dlho zapekať cestoviny? Správny čas, aby neboli vysušené
Ako dlho zapekať cestoviny? Správny čas, aby neboli vysušené
Rady a tipy

Technológie

Ukrajinskí „duchovia“ zasadili Rusku tvrdú ranu. Zaútočili proti ich navigačnému systému GLONASS
Ukrajinskí „duchovia“ zasadili Rusku tvrdú ranu. Zaútočili proti ich navigačnému systému GLONASS
Armádne technológie
Nový podvod na WhatsAppe útočí už aj na Slovákov. Takto ťa útočníci vymknú z tvojho účtu. Toto tu ešte nebolo!
Nový podvod na WhatsAppe útočí už aj na Slovákov. Takto ťa útočníci vymknú z tvojho účtu. Toto tu ešte nebolo!
Bezpečnosť
Android dostáva šialenú novinku. Takto si už čoskoro užiješ hudbu s kamarátmi
Android dostáva šialenú novinku. Takto si už čoskoro užiješ hudbu s kamarátmi
Android
Majitelia Androidov sa potešia. Microsoft testuje jednoduchší prenos obsahu medzi PC a mobilom
Majitelia Androidov sa potešia. Microsoft testuje jednoduchší prenos obsahu medzi PC a mobilom
Android

Bývanie

Perfektné miesto na relax v prírode! Kamenná chata vyzerá, akoby tu stála stáročia, oddych tu príde snáď aj sám
Perfektné miesto na relax v prírode! Kamenná chata vyzerá, akoby tu stála stáročia, oddych tu príde snáď aj sám
Vystavte zdedený nábytok, vytiahnite strieborný podnos a vymaľujte! Toto sú interiérové trendy pre jeseň 2025
Vystavte zdedený nábytok, vytiahnite strieborný podnos a vymaľujte! Toto sú interiérové trendy pre jeseň 2025
Od susedov ho rozlíšite ťažko, no interiér vás dostane. Takto sa robí bývanie, kde je vkus útulný a vytvára domov!
Od susedov ho rozlíšite ťažko, no interiér vás dostane. Takto sa robí bývanie, kde je vkus útulný a vytvára domov!
20 perfektných návodov, ako v domácnosti využiť staré noviny. Tento trik používali aj naše babičky!
20 perfektných návodov, ako v domácnosti využiť staré noviny. Tento trik používali aj naše babičky!

Pre kutilov

Náročnejšie na starostlivosť, pochúťka pre škodce či rýchle rozrastanie. Pozor na tieto problémové trvalky!
Náročnejšie na starostlivosť, pochúťka pre škodce či rýchle rozrastanie. Pozor na tieto problémové trvalky!
Okrasná záhrada
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
Aktuality
Ako vyčistiť bazén bez vysávača rýchlo a efektívne? Po niekoľkých rokoch skúšania našli účinný spôsob
Ako vyčistiť bazén bez vysávača rýchlo a efektívne? Po niekoľkých rokoch skúšania našli účinný spôsob
Údržba a opravy
Domáca plnená paprika s arómou a chuťou, ktorej sa nedá odolať. Čím naplniť papriky a ako na tú najlepšiu omáčku?
Domáca plnená paprika s arómou a chuťou, ktorej sa nedá odolať. Čím naplniť papriky a ako na tú najlepšiu omáčku?
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tri znamenia, ktoré vám budú vždy verné a tri, pri ktorých musíte mať oči otvorené: Odhaľte, čo vás vo vzťahu zrejme čaká
Partnerské vzťahy
Tri znamenia, ktoré vám budú vždy verné a tri, pri ktorých musíte mať oči otvorené: Odhaľte, čo vás vo vzťahu zrejme čaká
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Príchod Roberta Fica a
Domáce
Vyšli s farbou von: Vláda zvažuje rušenie voľna počas ďalších sviatkov! Špekuluje sa aj o Veľkonočnom pondelku
Šialená jazda cestného piráta
Domáce
Šialená jazda cestného piráta v obci: NEUVERITEĽNÉ, akou rýchlosťou sa rútil! Táto FOTO ho vyšla draho
Mark Rutte
Zahraničné
Šéf NATO bije na poplach: Sme priamo ohrozovaní ruskými kybernetickými útokmi! Už sa to týka všetkých
Americký prezident Donald Trump
Zahraničné
Orbán a Fico môžu byť nazúrení: Naliehavá výzva od Trumpa pre Európanov! Nedovážajte ruskú ropu

Ďalšie zo Zoznamu