Šialená jazda cestného piráta v obci: NEUVERITEĽNÉ, akou rýchlosťou sa rútil! Táto FOTO ho vyšla draho

ČADCA - Polícia odhalila ďalšieho cestného piráta. Vodič osobného auta bol pristihnutý pri jazde rýchlosťou 120 km/h v obci, kde je maximálna povolená rýchlosť 50 km/h. Informovala o tom žilinská krajská polícia.
V Starej Bystrici, v okrese Čadca, došlo k vážnemu porušeniu dopravných predpisov. Hliadka Okresného dopravného inšpektorátu v Čadci vykonávala rutinnú kontrolu na ceste II/520, keď zastavila vodiča osobného motorového vozidla, ktorý sa cez obec rútil šialenou rýchlosťou - 120 km/h.
V obci, kde je maximálna povolená rýchlosť 50 km/h, tak vodič prekročil povolenú rýchlosť o neuveriteľných 70 km/h. Polícia okamžite zakročila a vodičovi na mieste udelila blokovú pokutu. Výška pokuty nebola zverejnená, no podľa zákona je výška blokovej pokuty pri prekročení rýchlosti o 51 km/h a viac od 250 do 800 eur.
Polícia opakovane apeluje na vodičov, aby jazdili zodpovedne a dodržiavali predpísanú rýchlosť, najmä v obciach a na miestach so zvýšeným pohybom chodcov. Bezohľadná jazda nielen ohrozuje život a zdravie vodiča, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky vrátane chodcov a cyklistov.