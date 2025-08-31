Grécka a nemecká polícia zasiahli proti drogovému gangu: Pri raziách zadržali päť podozrivých v EÚ

ATÉNY - Grécka a nemecká polícia spoločne rozbili drogový gang podozrivý z distribuovania veľkého množstva kokaínu v Nemecku, Grécku i ďalších krajinách EÚ. Grécka polícia v nedeľu informovala, že pri koordinovaných raziách zadržala dvoch domnelých členov tohto gangu, zatiaľ čo nemecké orgány zatkli ďalších troch, píše agentúra DPA.
V Nemecku zadržala polícia 66-ročného Nemca a dvoch mužov vo veku 27 a 28 rokov, ktorých štátnu príslušnosť dosiaľ nezverejnila. V Grécku boli zase zadržaní dvaja grécki muži vo veku 52 a 62 rokov. Presné miesta razií polícia neuviedla, informovala však, že v oboch krajinách jej príslušníci zaistili dovedna približne 300 kilogramov kokaínu. Pri zásahoch sa nepodarilo zadržať všetkých členov gangu; viacerí sú podľa polície stále na slobode.
Aténska polícia opísala gang ako vysoko organizovaný s tým, že jeho členom boli prideľované konkrétne úlohy, a to od koordinácie dopravy či náboru vodičov až po predaj a distribúciu drog. Dodala tiež, že vyšetrovanie prebehlo v úzkej spolupráci s nemeckými orgánmi a kľúčové informácie poskytol americký Úrad pre kontrolu drog (DEA).
Grécki vyšetrovatelia odhadujú, že gang svojimi aktivitami zarobil okolo päť miliónov eur. Podľa polície sa obchodovanie s drogami v Grécku často sústreďuje najmä na ostrovy vyhľadávané smotánkou, ako napríklad Mykonos, kde žije aj veľa konzumentov narkotík.