Drogy sú ľahko dostupné: Ohrozuje to najmä mladých, varuje nemecký komisár

BERLÍN - Nemecký komisár pre boj proti závislostiam Hendrik Streeck varoval v nedeľu pred rastúcim nebezpečenstvom ľahko dostupných drog, najmä pokiaľ ide o mladých ľudí, informuje agentúra DPA.
„Takéto drogy si teraz môžete objednať nielen na darknete, ale niekedy aj na bežnom internete,“ upozornil Streeck v rozhovore pre nedeľné vydanie denníka Bild. „Následne sú taxíkom alebo iným spôsobom doručené priamo do izieb mladých ľudí,“ podotkol a dodal, že to predstavuje veľký problém najmä čo sa týka ochrany maloletých. V celej Európe podľa neho zaznamenávame čoraz silnejšie a čoraz nepredvídateľnejšie látky, z ktorých niektoré sú smrteľné už pri prvom užití. Medzi takéto príklady patria napríklad opioidy ako nitazén alebo fentanyl, ktoré môžu viesť k smrti aj pri užití malého množstva. Streeck v tejto súvislosti vyzval na zavedenie celoštátneho systému včasného varovania pre záchranné zložky a organizácie podporujúce boj proti závislostiam.
Komisár vyjadril znepokojenie ovzvlášť v súvislosti so šírením cracku, najnebezpečnejšej formy kokaínu, ktorá sa konzumuje fajčením. „Jedno potiahnutie z fajky na crack môže viesť k závislosti,“ upozornil Streeck. Crack spôsobuje masívne poškodenie zdravia a agresívne správanie. Na rozdiel od heroínu neexistuje substitučná terapia, iba behaviorálne terapie a psychoterapia ako možnosti na zotavenie sa zo závislosti. „Nemáme nič, čím by sme tomu mohli čeliť,“ uzavrel podľa Bildu Streeck.