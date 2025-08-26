Utorok26. august 2025, meniny má Samuel, zajtra Silvia

Pellegrini privítal nových veľvyslancov a zdôraznil dôležitosť medzinárodnej spolupráce

Peter Pellegrini
Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
TASR

BRATISLAVA - Štyria nerezidentní mimoriadni a splnomocnení veľvyslanci odovzdali v utorok v Prezidentskom paláci poverovacie listiny prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu. Hlava štátu na nástupnej audiencii prijala Mohammada Sameera Hindawiho (Jordánske hášimovské kráľovstvo), Helgu Hauksdóttirovú (Island), Maríu Eugeniu Echeverríu de Puryovú (Peruánska republika) a Alejandra Garofaliho Acostu (Uruguajská východná republika). Informoval o tom odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.

Prijatie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča v Prezidentskom paláci (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Prezident SR očakáva, že noví veľvyslanci prispejú k budovaniu dobrých vzájomných vzťahov Slovenska s ich krajinami a zároveň budú hľadať ďalšie možnosti zintenzívnenia spolupráce v ekonomickej, kultúrnej oblasti, vo vzdelávaní či cestovnom ruchu. Zaželal im veľa úspechov na novej misii, ktorá je pre všetkých pokračovaním zahraničnej služby na poste kariérneho diplomata.

