Pellegrini privítal nových veľvyslancov a zdôraznil dôležitosť medzinárodnej spolupráce

BRATISLAVA - Štyria nerezidentní mimoriadni a splnomocnení veľvyslanci odovzdali v utorok v Prezidentskom paláci poverovacie listiny prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu. Hlava štátu na nástupnej audiencii prijala Mohammada Sameera Hindawiho (Jordánske hášimovské kráľovstvo), Helgu Hauksdóttirovú (Island), Maríu Eugeniu Echeverríu de Puryovú (Peruánska republika) a Alejandra Garofaliho Acostu (Uruguajská východná republika). Informoval o tom odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
archívne video
Prezident SR očakáva, že noví veľvyslanci prispejú k budovaniu dobrých vzájomných vzťahov Slovenska s ich krajinami a zároveň budú hľadať ďalšie možnosti zintenzívnenia spolupráce v ekonomickej, kultúrnej oblasti, vo vzdelávaní či cestovnom ruchu. Zaželal im veľa úspechov na novej misii, ktorá je pre všetkých pokračovaním zahraničnej služby na poste kariérneho diplomata.