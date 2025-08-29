Prezidentský palác v sobotu otvorí svoje dvere verejnosti: Prvýkrát spolu s parlamentom

BRATISLAVA - V sobotu 30. augusta sa verejnosť dostane tam, kam bežne vstupujú len oficiálne delegácie a štátne návštevy. Prezidentský palác v Bratislave otvorí svoje brány pre ľudí – a po prvý raz sa Deň otvorených dverí uskutoční v rovnaký deň aj v Národnej rade SR.
Historická novinka
Tradícia otvorených dverí v paláci pokračuje, no tento rok prináša výnimočnú novinku – jedinečnú možnosť navštíviť v jeden deň dve najdôležitejšie inštitúcie štátu. Brány Prezidentského paláca budú otvorené od 10.00 do 17.00 hod., informuje Prezidentský palác.
Čo návštevníci uvidia
Ľudia budú môcť vstúpiť do reprezentačných priestorov, kde hlava štátu prijíma prezidentov, kráľov či premiérov a kde sa odohrávajú významné ústavné akty. Na svoje si však prídu aj rodiny s deťmi – pripravený je sprievodný program a množstvo atrakcií.
Od vládnych limuzín po veselých železničiarov
V areáli paláca budú vystavené vozidlá Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií. Program spestrí aj tzv. Vlaková patrola – štyria maskoti inšpirovaní zamestnancami železníc. Chýbať nebudú ani prezentačné stánky Čestnej stráže prezidenta SR, Slovenskej pošty, Slovenského olympijského výboru, Bratislavského samosprávneho kraja, Medzinárodného vyšehradského fondu či projekt Veda v kocke.
Voľný vstup pre všetkých
Podujatie je bezplatné a nevyžaduje si žiadnu registráciu. Kancelária prezidenta SR pozýva všetkých, aby využili príležitosť a zažili atmosféru, ktorú inak poznáme len z televíznych prenosov a oficiálnych ceremoniálov.