Slovensko prijíma moderné formy spolupráce: Prezident ratifikoval Dohovor o policajnej spolupráci

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini ratifikoval Dohovor o policajnej spolupráci pre juhovýchodnú Európu. Dôjde tak k zefektívneniu medzinárodnej spolupráce v oblasti automatickej výmeny údajov o DNA, daktyloskopických údajov a údajov o evidencii vozidiel. Informuje o tom na svojom webe.
Hlava štátu ratifikovala dohodu 19. augusta. „Dohovor slúži ako právny základ pre cezhraničnú spoluprácu v oblasti presadzovania práva so širokou škálou moderných foriem spolupráce podľa vzoru osvedčených postupov EÚ, ako sú spoločná analýza hrozieb, styční dôstojníci, prenasledovanie, ochrana svedkov, cezhraničné sledovanie, kontrolované dodávky, prenos a porovnávanie profilov DNA a iných identifikačných materiálov,“ uvádza sa v materiáli.
Dohovor zároveň zabezpečuje spoluprácu v oblastiach, ako sú hraničné pátracie operácie či zmiešané pohraničné hliadky, zmiešané analytické skupiny alebo spoločné vyšetrovacie tímy.