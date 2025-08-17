Nedeľa17. august 2025, meniny má Milica, zajtra Elena, Helena

Záchranná akcia so šťastným koncom: Českého turistu po dvoch dňoch pátrania našli! Hrdinom je záchranársky pes

ZÁZRIVÁ - Takmer dve desiatky profesionálnych i dobrovoľných horských záchranárov, psovodi i piloti dronov pátrali od soboty (16. 8.) po 66-ročnom českom turistovi, ktorý sa nevrátil na turistickú ubytovňu z plánovej túry zo Zázrivej cez Veľký Rozsutec, dolinou Bystrička s cieľom v Párnici. Muža sa podarilo vypátrať v nedeľu popoludní. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.

„Do pátracej akcie sa počas prvého dňa pátrania okrem policajtov zapojilo 16 profesionálnych a dobrovoľných záchranárov HZS vrátane piatich psovodov a dvoch pilotov dronov z oblastných stredísk Malá Fatra, Veľká Fatra a zo Strediska lavínovej prevencie a vzdelávania. Spoločne pátrali v oblastiach doliny Bystrička, Veľkej Lučivnej a turistického chodníka z Medziholia cez Osnicu do Párnice, avšak turistu sa vypátrať nepodarilo,“ informuje.

V pátraní sa následne pokračovalo aj počas nedele. Popoludní sa nezvestného podarilo pomocou služobného psa nájsť v lokalite Lučivná. Po dvoch nociach strávených v horách bol vyčerpaný, mal zranenie v oblasti kolena, čo mu bránilo v ďalšom postupe. Inak bol v poriadku. Horskí záchranári ho zateplili, zranenú nohu mu zafixovali, doplnili mu tekutiny a energiu. Následne ho na nosidlách transportovali k sanitke do Malej Lučivnej, s ktorou pokračoval do nemocnice.

Záchranná akcia so šťastným koncom: Českého turistu po dvoch dňoch pátrania našli! Hrdinom je záchranársky pes
AKTUÁLNE Tragická nehoda v okrese Nové Zámky! O život prišiel 56-ročný motocyklista
