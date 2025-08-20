Polícia objasnila krádež kabelky v Trnave aj vďaka služobnému psovi Sheriffovi

TRNAVA - Polícia objasnila krádež kabelky zo zadného košíka bicykla v Trnave aj vďaka služobnému psovi Sheriffovi. Podozrivého 26-ročného muža sa podarilo zadržať, obviniť a aktuálne sa nachádza vo väzbe. Muž najskôr vyvolal rozruch tým, že vylial fľašu do detského kočíka. Tým odpútal pozornosť okoloidúcich od bicykla, z ktorého odcudzil kabelku. Informovala o tom vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.
„Trnavčan mal v piatok (15. 8.) popoludní vyliať fľašu do náhodne okoloidúceho detského kočíka. Svojím konaním vyvolal rozruch a odpútal pozornosť okoloidúcich ľudí, ako aj staršej cyklistky. Potom mal využiť situáciu a cyklistke zo zadného košíka mal odviazať jej pripútanú kabelku. Pani si to však všimla a pri pokuse zastaviť ho spadla na zem,“ priblížila Antalová.
Zlodej sa rozbehol s kabelkou preč
Mladý muž sa potom rozbehol aj s kabelkou preč. V ďalšom úteku mu však zabránili trnavskí policajti. „Veci, ktoré počas úteku porozhadzoval, policajti pozbierali. Naďalej však chýbala peňaženka s hotovosťou. Na miesto bol preto privolaný psovod so služobným psom Sheriffom. Ten po krátkej chvíli peňaženku vypátral vo vysokej tráve. Policajti tak mohli všetky odcudzené veci spolu s peňaženkou, v ktorej však chýbalo 70 eur, vrátiť pôvodnej majiteľke,“ doplnila.
Poverený policajt obvinil 26-ročného muža zo zločinu krádeže, za ktorý mu môže hroziť trest odňatia slobody až na osem rokov. Vzhľadom na závažnosť skutku si prípad prevzal vyšetrovateľ okresnej kriminálnej polície, ktorý spracoval podnet, aby bol muž stíhaný väzobne. Sudca sa s väzobným návrhom stotožnil.