Košický samosprávny kraj vyčlenil 100-tisíc eur na pomoc obciam zasiahnutým veternou smršťou zo 7. júla

KOŠICE - Košický samosprávny kraj (KSK) vyčlenil na pomoc obciam postihnutým veternou smršťou zo 7. júla sumu 100.000 eur. Nenávratná finančná pomoc bude realizovaná prostredníctvom Nadácie Košického kraja. Schválili to v pondelok krajskí poslanci v rámci druhej úpravy tohtoročného rozpočtu KSK.
„O rozdelení týchto 100.000 eur, teda o tom konkrétnom kľúči, bude rozhodovať správna rada nadácie. Samozrejme, je nejaký návrh, o ktorom budeme informovať tak, aby aj Košický samosprávny kraj sa pridal a prispel k riešeniu tejto katastrofy, ktorá postihla niektoré naše obce a mestá,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Prírodný živel najviac postihol obce v okrese Gelnica a Košice-okolie.
V úprave rozpočtu boli podľa Trnku vyčlenené aj peniaze na viaceré projektové dokumentácie, a to aj na projekt krytej atletickej haly, ktorá by mala stáť na parkovisku košického Gymnázia Alejová. „Budeme žiadať grant alebo dotáciu aj od vlády. Čiže, je tu šanca, že v Košickom kraji, v Košiciach a na východnom Slovensku vznikne jedinečná krytá atletická hala, kde budú aj ďalšie komerčné priestory a priestory na ďalšie športové aktivity,“ povedal Trnka pre novinárov.
Škola musí zaplatiť odvod za porušenie disciplíny
Podľa materiálu pre poslancov bola schválená suma 356.216 eur na odvod za porušenie finančnej disciplíny, ktorý uložil Úrad vládneho auditu Strednej odbornej škole (SOŠ) techniky a služieb v Dobšinej. „Porušenie finančnej disciplíny spočívalo v tom, že škola ako nezdaniteľná osoba uhradila prenajímateľovi nebytových priestorov (elokované pracovisko v Sečovciach) DPH, čím porušila zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, došlo k použitiu verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia a k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov,“ uvádza materiál. V tejto kauze spred roka 2019 išlo o predražené nájomné za priestory pre elokované pracovisko v Sečovciach, ktoré patrilo pod vtedajšiu Spojenú školu v Dobšinej. Táto škola v roku 2021 zanikla, pričom jej právnym nástupcom sa stala SOŠ techniky a služieb. Podľa KSK vzhľadom na to, že škola využila všetky právne možnosti riadnych opravných prostriedkov, avšak neúspešne, je nevyhnutné, aby došlo k úhrade predmetného dlhu. „Bohužiaľ, musíme to zaplatiť, ale bolo to spôsobené ešte za mojich predchodcov,“ povedal k tomu Trnka.
Krajskí poslanci na rokovaní ďalej odobrili prenájom ďalších nebytových priestorov pre Inovačné centrum Košického kraja (ICKK) na Strojárenskej 3 v Košiciach. V priestoroch, kde sídlila kantína, plánuje ICKK vytvoriť krajskú konferenčnú miestnosť.
Zastupiteľstvo okrem iného schválilo aj zriadenie príspevkovej organizácie Urbanistický inštitút KSK. Zriadenie príspevkovej organizácie s odborným zameraním na územné plánovanie predstavuje podľa KSK strategický krok k posilneniu kapacít kraja a podpore miestnych samospráv. Organizácia bude poskytovať služby spracovania a obstarávania územnoplánovacích podkladov a dokumentácií pre obce, mestá a vyššie územné celky. Krajskí poslanci sa najbližšie stretnú na rokovaní zastupiteľstva v pondelok 27. októbra.