V Košiciach horel rodinný dom, požiar spôsobil ohorok z cigarety

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj)
KOŠICE - Hasiči v Košiciach zasahovali vo štvrtok (21. 8.) pri požiari rodinného domu na Abovskej ulici v mestskej časti Košice-Barca. Ako informuje Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Košice na sociálnej sieti, príčinou požiaru bol neuhasený ohorok z cigarety.
„Fajčenie a manipulácia s otvoreným ohňom môžu mať tragické následky. Buďte opatrní a nepodceňujte riziko požiaru,“ doplnili hasiči. Zásah komplikovali nahromadené odpadky pred domom aj v jeho interiéri. Príslušníkom HaZZ sa podarilo požiar včas lokalizovať. Škoda bola vyčíslená na 500 eur, uchránené hodnoty dosiahli sumu 100.000 eur. Pri požiari sa nikto sa nezranil.
