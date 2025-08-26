Polícia povolila výnimku na jazdu nákladných áut počas 29. augusta

BRATISLAVA - Polícia povolila výnimku na jazdu pre nákladné vozidlá počas 29. augusta. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Roman Hájek.
Výnimka sa vzťahuje na všetky nákladné vozidlá prichádzajúce na územie SR z niektorých zo susedných štátov, ak je ich cieľ cesty, napríklad stanovište vozidla alebo miesto vykládky, na území Slovenska. Vozidlá tak môžu v daný deň jazdiť po diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku, a to aj napriek bežným obmedzeniam.
„Povolenie výnimky neobmedzuje oprávnenia policajtov zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutný čas alebo určiť smer jazdy v prípade, že si to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky,“ pripomenul Hájek. Polícia zároveň opätovne vyzýva vodičov, aby aj počas trvania výnimky jazdili zodpovedne a ohľaduplne, s rešpektovaním pravidiel cestnej premávky.