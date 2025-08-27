Známu slovenskú značku zneužili na PODVOD! Mnohí už naleteli a prišli o peniaze: Na TOTO nereagujte

BRATISLAVA - Slovenský výrobca zdravotníckej obuvi Protetika upozorňuje na falošné e-shopy a facebookove profily používajúce ich značku. Podvodníci vytvorili verné kópie oficiálnych stránok a šíria reklamy na výpredaj detskej obuvi cez sociálne siete.
Známy slovenský výrobca Protetika od minulého týždňa eviduje falošné e-shopy. "Pod našou značkou operujú viaceré domény, ktoré veľmi verne skopírovali náš oficiálny eshop eshop.protetika.sk, v českej republike protetikaeshop.cz," opisuje pre Topky.sk Jana Mlynarovičová z oddelenia marketingu spoločnosti. Pripomína, že obe spomenuté webové stránky sú jediné autorizované e-shopy Protetiky.
Nebezpečenstvo spočíva okrem iného v tom, že podvodník vytvára falošné stránky veľmi rýchlo. "My sme vypátrali, že domény, ktoré kopírujú náš eshop, sú registrované cez viacero spoločností a viacero krajín - nedá sa teda dopátrať majiteľ a ani firma, ktorá za týmto stojí," uviedla. Spoločnosť zatiaľ vie iba to, že podvodníci nie sú zo Slovenska. Protetika upozorňuje, že všetky podvodné webové stránky nesú v názve názov spoločnosti Protetiku plus nejakú príponu, ako napríklad club, discont, či online. "Momentálne operuje jeden nový podvodný e-shop PROTETIKA na internete s názvom protetikastore.club," upozorňuje.
"Doménový registrátor (z Hong Kongu) uznal naše odvolanie na krádež identity a duševného vlastníctva a domény postupne deaktivuje. Bohužiaľ, je oveľa jednoduchšie a rýchlejšie kúpiť a spustiť nové doménové meno ako legálne pozastaviť, resp. stiahnuť podvodnú stránku. Riešením je neustále blokovať nové podvodné domény so skopírovaným obsahom," dodáva marketinová špecialistka s tým, že len samotná spoločnosť ich zablokovala približne päť.
Masívna podvodná reklama na sociálnych sieťach
Mlynarovičová zároveň upozorňuje, že podvodná reklama na výpredaj detskej obuvi Protetika sa masívne šíri na sociálnych sieťach. "Je to ešte nebezpečnejšie kauza ako podvodné telefonáty, pretože vizuálna podoba podvodných eshopov, vrátane skopírovaných obchodných podmienok, je tak verná, že bežný človek ťažko rozozná rozdiel," varuje Mlynarovičová.
Spoločnosť s cieľom ochrániť zákazníkov, zverejnila na jej platformách upozornenie, aby sa mali pred podvodom na pozore. Napriek tomu na podvod naletelo viacero ľudí. "Od piatka dostávame správy, že už na podvodných eshopoch niektorí nakúpili a prišli o peniaze," uvádzajú zo spoločnosti, ktorá sa špecializuje na výrobu zdravotníckej obuvi a zdravotníckych pomôcok.
Oficiálny facebookový profil Protetiky spoločnosť verifikovala prostredníctvom Meta Verified. "Znakom verifikovaného profilu je malá fajočka v modrom krúžku vedľa názvu," priblížila Mlynarovičová s tým, že odznak Meta Verified jasne odlíši oficiálnu stránku od podvodných profilov.
Na čo si dať pozor
Protetika v tejto súvislosti zverejnila viacero rád. Zákazníkov upozorňuje, aby si dávali pozor na podozrivo nízke ceny a vždy skontrolovali doménu. "Nereagujte na podvodné SMS ani e-maily. Nikdy nezadávajte citlivé osobné údaje ani čísla platobnej karty na účely 'vrátenia peňazí'," dodáva s tým, že údaje treba zadávať výhradne na stránkach oficiálnych platobných brán.