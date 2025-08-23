Veľký zásah Interpolu proti kyberkriminalite v Afrike! Zatkli vyše tisíc osôb

DAKAR - Zatknutie 1209 podozrivých v celej Afrike a zaistenie vyše 97 miliónov dolárov je výsledkom rozsiahleho zásahu proti kyberkriminalite koordinovaného Interpolom. Medzinárodná policajná organizácia to oznámila v piatok, informovala agentúra AP.
Operácia s názvom Operácia Serengeti 2.0 sa uskutočnila od júna do augusta. Zúčastnili sa na nej vyšetrovatelia z 18 afrických krajín a Veľkej Británie. Obeťami podvodov sa stalo takmer 88.000 ľudí. Interpol vo vyhlásení uviedol, že úrady v Angole zlikvidovali 25 centier na ťažbu kryptomien, kde pracovalo 60 čínskych štátnych príslušníkov. Skonfiškované boli zariadenia v hodnote viac ako 37 miliónov dolárov.
On-line podvodný investičný model
V Zambii sa podarilo zlikvidovať on-line podvodný investičný model s kryptomenami, ktorého obeťou sa stalo viac ako 65.000 ľudí; tí prišli o odhadovaných 300 miliónov dolárov. „Podvodníci lákali obete k investovaniu do kryptomien prostredníctvom rozsiahlych reklamných kampaní sľubujúcich vysoké výnosy. Obete boli následne vyzvané na stiahnutie viacerých aplikácií, aby sa mohli zapojiť,“ uviedol Interpol. Dodal, že zatknutých bolo 15 ľudí a úrady zaistili dôkazy vrátane domén, čísel mobilných telefónov a bankových účtov.
Pri operácii v Zambii úrady tiež rozložili sieť obchodníkov s ľuďmi. V Pobreží Slonoviny sa podarilo odhaliť podvod s falošnými dedičstvami, ktorý mal korene v Nemecku. Obete tohto podvodu zaplatili okolo 1,6 milióna dolárov. „Napriek tomu, že ide o jeden z najstarších internetových podvodov, podvody s dedičstvom naďalej generujú značné finančné prostriedky pre zločinecké organizácie,“ konštatoval Interpol. Interpol so sídlom v Lyone, ktorý má 196 členských krajín a minulý rok oslávil sté výročie svojho založenia, je najväčšou organizáciou na svete na boj proti medzinárodnej kriminalite. Minulý rok v rámci operácie Serengeti 1.0 bolo zatknutých viac ako 1000 ľudí.