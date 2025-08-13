Mrazivé DETAILY tragédie v Taliansku: Len 6-ročný chlapec zmizol na pláži, o pár hodín prišla najhoršia správa

JESOLO – Na pobreží severného Jadranu stále vládne ticho a smútok po tragédii, ktorá sa odohrala v pondelok popoludní v letovisku Cavallino Treporti. Šesťročný chlapček z neďalekého Roncade prišiel s mamou na pláž len stráviť slnečný deň pri mori. O pár hodín neskôr ho už hľadali desiatky záchranárov, turistov aj miestnych obyvateľov. Nádej sa definitívne rozplynula krátko pred treťou hodinou ráno – jeho telo našli potápači sto metrov od brehu v hĺbke dvoch metrov.
Podľa talianskych médií prišla mama s chlapcom na voľne dostupnú pláž v Cavallino-Treporti v pondelok 11. augusta. Stihli rozložiť slnečník, položiť veci a chlapec už bežal k vode. Hral sa pri brehu, more bolo pokojné, vietor nefúkal. Práve pri vlnolame sa však často tvoria malé prúdy a víry, ktoré môžu byť pre dieťa nebezpečné. Záchranári dnes pracujú s hypotézou, že chlapca mohol takýto prúd vtiahnuť ďalej, nadýchal sa vody, spanikáril a stratil orientáciu.
Obrovská mobilizácia na mori aj na súši
Pátranie po chlapcovi spustili okamžite. Na miesto dorazili tímy na pevnine aj na mori – potápači, hliadky na vodných skútroch, drony, vrtuľník aj príslušníci Guardia di Finanza. Turisti neváhali a zapojili sa do pátrania – spoločne vytvorili ľudskú reťaz, aby systematicky prehľadali pobrežie.
S príchodom večera napätie rástlo. Na pláži sa zhromažďovali príbuzní, priatelia a ľudia, ktorí sa snažili byť rodine nablízku. Niektorí sa modlili, iní priniesli sviečky. Krátko pred treťou ráno sonar potvrdil tragédiu – na morskom dne ležalo malé telo.
Komunita v slzách
Starosta Roncade Marco Donadel priznal, že ho správa o smrti malého chlapca „zasiahla ako ľadová sprcha“ a vyjadril rodičom úprimnú sústrasť. Mesto Cavallino-Treporti zrušilo všetky verejné podujatia a ponúklo rodine psychologickú aj logistickú podporu. Na móle, kde bol chlapček naposledy videný, sa objavili kvety, sviečky a jeho tričko so správami: „Krásny anjel, objímame tvoju mamu.“
Tragédia je bolestivým pripomenutím, že aj pokojné more môže skrývať nebezpečenstvo – a že pri vode stačí na nešťastie len pár sekúnd nepozornosti.