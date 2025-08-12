Dráma na Lido di Jesolo: Po zmiznutom chlapcovi pátrali desiatky ľudí! Skončilo sa to tragédiou

JESOLO - Pokojné letovisko Cavallino Treporti, len pár kilometrov od talianskeho Jesola, sa v pondelok popoludní stalo dejiskom zúfalej pátracej drámy. Šesťročný Carlo zmizol z pláže, keď ho matka na chvíľu stratila z dohľadu. Krátky okamih nepozornosti sa zmenil na hodiny strachu, ktoré sa skončili tragicky, píše Jesolo Magazin.
Desiatky ľudí v boji s časom
Okolo 16. hodiny matka zalarmovala záchranné zložky. Na miesto okamžite dorazili tímy na pevnine aj na mori – potápači, hliadky na vodných skútroch, drony, vrtuľník aj príslušníci Guardia di Finanza. Turisti neváhali a zapojili sa do pátrania – spoločne vytvorili ľudskú reťaz, aby systematicky prehľadali pobrežie.
Starostka Cavallino Treporti Roberta Nesto na sociálnych sieťach opísala situáciu ako „hodiny plné úzkosti a obáv pre celú komunitu“ a uistila, že miestne úrady pozorne sledujú dianie na mori.
Noc plná beznádeje
Pátranie pokračovalo aj po zotmení. Rodičia zostali na pláži až do skorých ranných hodín, obklopení príbuznými, ktorí sa ich snažili podporiť. Krátko pred treťou hodinou ráno sa nádej definitívne rozplynula – potápači za pomoci sonaru objavili Carlovo telo približne sto metrov od miesta, kde bol naposledy videný, v hĺbke piatich metrov.
Smútok a nezodpovedané otázky
Správa o tragédii otriasla celou obcou. Na mieste, kde chlapec zmizol, začali obyvatelia a dovolenkári klásť kvety a zapaľovať sviečky. Podľa predbežných zistení mohla za nešťastím stáť silný morský prúd, ktorý ho strhol do otvoreného mora. Polícia pokračuje vo vyšetrovaní a prizvala aj odborníkov na bezpečnosť, aby presne určili okolnosti tragédie.