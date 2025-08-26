Koaličný poslanec chce nové pravidlá hry pri Ústave SR: Každá zmena by musela mať podporu 100 hlasov

BRATISLAVA – Poslanec strany Hlas-SD Ján Ferenčák prišiel s návrhom, ktorý by skomplikoval život nie len súčasnej vláde, ale aj tým budúcim. Aktuálne totiž platí, že na zmeny v ústave je potrebných minimálne 90 hlasov, Ferenčák však navrhuje, aby to bola rovná stovka.
Ferenčák o svojom návrhu hovoril už v júni, teraz ho predložil ako novelu do parlamentu. Poslanci by o jeho návrhu mali rokovať na najbližšej schôdzi, ktorá sa začína 9. septembra. „Ústavu nemôže meniť hocikto, hocikedy a hocijako. Preto som podpísal návrh ústavného zákona, ktorý zvyšuje kvórum na zmenu Ústavy z 90 na 100 poslancov. Dve tretiny parlamentu – nie len politická väčšina,“ odkázal.
„Ústava si zaslúži viac. Viac rešpektu, viac vážnosti, viac zodpovednosti. Je to základný dokument nášho štátu, ktorý určuje hodnoty a vzťah občana k Slovenskej republike. A takýto dokument nemôže byť hračkou v politických rukách,“ dodal.
„Od prijatia Ústavy SR v roku 1992 bola novelizovaná viac než 25-krát.Bolo podaných viac ako 170 návrhov na jej zmenu – často bez hlbšej spoločenskej diskusie. Takýto trend oslabuje vážnosť ústavy a premieňa ju na dokument, ktorý sa dá prispôsobiť ako volebný program. Ale ústava má byť opak – má prežiť politické cykly a zabezpečiť kontinuitu štátu. Základný zákon republiky nemá odrážať momentálne väčšiny. Má chrániť princípy, ktoré sú nadčasové,“ píše v dôvodovej správe.
Zvlášť nebezpečné je podľa neho, keď sa do ústavy dostávajú kultúrno-etické témy, ktoré spoločnosť hlboko rozdeľujú. Tieto zmeny nevyplývali z právnej potreby, ale z ideologickej ambície. „Ústava nie je miestom, kde sa má viesť kultúrna vojna. Je to priestor pre spoločné hodnoty – nie pre víťazstvo jednej svetonázorovej strany nad inou,“ odkázal.
Navrhuje, aby bol zákon účinný od 1. januára 2026.