Ústava nemôže byť len textom, musí žiť v každodennej realite, uviedol Pellegrini

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
BRATISLAVA - Ústava SR nemôže byť len textom na papieri, musí žiť v každodennej realite ľudí, v podobe spravodlivého štátu, rovnosti pred zákonom, úcty k občanom či sociálnych istôt. V Deň Ústavy SR to na sociálnej sieti vyhlásil prezident SR Peter Pellegrini.
„Ústava nám priniesla nielen právny rámec, ale aj istotu, že Slovensko sa vydalo cestou demokracie, slobody a vlastnej štátnosti. Vážme si ju, pretože je to dokument, ktorý nám umožnil zvládnuť aj ťažké skúšky a politické zmeny posledných rokov,“ uviedol Pellegrini.