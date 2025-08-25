Nervózny Kotlár opäť perlil a obviňoval médiá: Moje experimenty nestáli štát ani cent! TRHANIE diplomu sa nekoná

BRATISLAVA - Trvalo to síce niekoľko mesiacov, no nakoniec sa verejnosť dočkala opätovného vystúpenia splnomocnenca vlády pre procesy riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie koronavírusu Petra Kotlára z klubu SNS. Jeho vystúpenie sa zase nezaobišlo bez útokov na novinárov, opozíciu a vládnu garnitúru, ktorá viedla krajinu v čase, keď pandémia vypukla. Preverenie záverov postupov Kotlára posudzovala za nemalé peniaze Slovenská akadémia vied pod vedením kvalifikovaných odborníkov. Splnomocnenec sa však bráni, že na tento výskum nešli peniaze zo štátnej kasy.
VIDEO Tlačová konferencia Petra Kotlára:
Kotlár okrem toho vylúčil, že by chcel odstúpiť z postu splnomocnenca. Výsledky analýzy mRNA vakcín proti ochoreniu covid-19, ktorú realizovala Slovenská akadémie vied (SAV), nepovažuje za smerodajné. Tvrdí, že inštitúcia nie je certifikovaným pracoviskom. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na pondelkovej tlačovej konferencii.
"Analýzu som nepožadoval, úlohu som SAV-ke nezadával. Médiá chcú destabilizovať vládu Smeru. Ja som zo štátnej pokladnice neminul ani cent na moje experimenty. Ja sa nikam nechystám," zvyšoval hlas Kotlár na tlačovej konferencii.
O otestovanie vzoriek vakcín ešte predtým požiadal minister zdravotníctva Kamil Šaško za Hlas-SD ešte v apríli. Stalo sa tak v reakcii na tvrdenia Kotlára. Ten tvrdil, že testované šarže vakcín sú podľa jemu dostupnej analýzy schopné meniť ľudskú DNA, čo môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení. Zaočkovaných ľudí vtedy prirovnal ku kukuriciam. "Je tu súdnoznalecký posudok k šaržiam, ktoré už kolovali v slovenských pacientoch. Súdny znalec nesie trestnoprávnu zodpovednosť a budú ju nosiť aj tí, ktorí vstúpia do tohto procesu," povedal podráždený Kotlár na pondelňajšej tlačovej konferencii s tým, že jeho dokazovanie v tejto kauze skončilo a teraz sú vraj na rade orgány, ktoré majú "vykonať všetko, čo im vyplýva z funkcie".
Opozícia v reakcii na zverejnenie informácie o analýze SAV vyzvala na koniec Kotlára vo funkcii.
"Aký zmysel to celé má, keď sa nenesie zodpovednosť za veci minulé? Kde je teraz Mikas, Krajší, Matovič, opitý Šeliga, ktorý sa opieral o stenu krčmy v čase, keď sme všetci čušali doma?" pýtal sa rečnícky splnomocnenec na brífingu.
Novinári veľmi nepochodili ani v závere tlačovej konferencie, keď prišla možnosť kladenia na otázky. Po niektorých slovných výmenách Kotlár len skonštatoval: "Tento rozhovor je prázdny šum. Čím sa verejnosť zaoberá, ak nie sú certifikovaní pracovníci? Poskytujete to vy a dávate zelenú agresii. Tvrdím, že závery súdneho znalca hovoria o tom, že vakcína je potenciálne škodlivá a je ich škodlivosť potvrdená aj z iných dôvodov. Napríklad z toho, že keď sa v roku 2022 očkovalo proti wu-chanskému typu, tak očkovacia látka, nemala absolútne žiadny účinok na ďalší typ," vyslovil svoju hypotézu Kotlár a po pár minútach odišiel z miestnosti.
Preverenie Kotlárových tvrdení za 350-tisíc eur
SAV minulý týždeň informovala, že jej analýza ukázala, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. V tejto súvislosti upozornila na to, že vyhlásenia a práce s tvrdeniami o vysokom množstve DNA sa zakladajú na nesprávnych postupoch a/alebo zle interpretovaných výsledkoch. Označila ich za mylné a zavádzajúce. Analýza SAV podľa opozície stála daňových poplatníkov 350-tisíc eur.
Na tvrdenia Kotlára zakrátko na to reagoval exminister zdravotníctva z hnutia Slovensko Marek Krajčí.