Republiková únia zamestnávateľov vyzýva politikov, aby rešpektovali prácu vedcov: Pridáva sa aj STU

BRATISLAVA - Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) vyzýva politikov, aby rešpektovali prácu vedcov a prestali spochybňovať výsledky odborných analýz. Útoky na vedcov a výskumníkov Slovenskej akadémie vied (SAV) sleduje s veľkým znepokojením. Upozorňuje, že takéto znevažovanie ich práce má deštruktívny účinok, podkopáva dôveru verejnosti vo fakty a posilňuje priestor pre dezinformácie. Konštatuje to vo svojom stanovisku.
„Nemôžeme akceptovať, aby ignorovanie či popieranie faktov dostávalo taký rozsiahly priestor. Politici by mali prestať spochybňovať výsledky serióznej vedeckej práce,“ zdôrazňuje viceprezident RÚZ Jozef Špirko.
RÚZ pripomína, že veda, ktorá je motorom rozvoja spoločnosti, sa prirodzene vyvíja cez kritiku a oponentúru. Skutočná veda pritom stojí na otvorenosti, kritike a neustálom overovaní vedeckých hypotéz. Musí sa tak však diať prísne v rámcoch kritického racionalizmu, nie v rámci politického boja a sporov. Prácu vedcov a výskumníkov si treba vážiť, pretože práve výsledky ich práce majú byť základom zodpovedných rozhodnutí.
Kotlár neplánuje odstúpiť z postu splnomocnenca
RÚZ zároveň podotýka, že v čase hospodárskych výziev, konsolidácie verejných financií a nízkej dôvery verejnosti v inštitúcie je o to dôležitejšie, aby politika stála na faktoch, nie na emóciách a populizme. Vyzýva preto politikov, aby rešpektovali prácu vedeckej komunity, prestali ju znevažovať a zdržali sa neodborných a dehonestujúcich výrokov. Len na základe odbornosti môže podľa nej krajina rásť a obstáť v čoraz náročnejšom globálnom prostredí.
archívne video
Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár v pondelok (25. 8.) vylúčil, že nateraz by chcel odstúpiť z postu splnomocnenca. Výsledky analýzy mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19, ktorú realizovala SAV, nepovažuje za smerodajné. Tvrdí, že inštitúcia nie je certifikovaným pracoviskom. Rozhodujúce budú pre neho závery vyšetrovania.
Práca vedcov je kľúčová pri posilňovaní dôvery v objektívne poznanie
Práca vedcov, univerzít a vedeckých inštitúcií je kľúčová pri posilňovaní dôvery v objektívne poznanie. Uviedla to Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave vo vyjadrení, ktoré poskytol jej hovorca Juraj Rybanský. Štát by sa podľa nej mal o závery vedcov opierať a vedieť ich jasne komunikovať.
„Závery výskumov sú opakovateľné a overiteľné, preto predstavujú najspoľahlivejšiu cestu k pravdivým a účinným riešeniam pre spoločnosť. O závery vedcov by sa mal opierať aj štát a vedieť ich jasne a zrozumiteľne komunikovať - len vtedy môže byť veda skutočne nápomocná spoločnosti,“ uviedla univerzita. STU zároveň zdôraznila, že si váži prácu výskumníkov a vedeckých inštitúcií, lebo svojou odbornosťou a nezávislou prácou prinášajú fakty potrebné pre rozhodovanie v spoločnosti. Dodala, že sa nezapája do politických diskusií a sporov, no je presvedčená, že budúcnosť Slovenska stojí na vzdelanosti, kritickom myslení a rešpekte nielen k názorovým oponentom, ale najmä k vedecky potvrdeným faktom.