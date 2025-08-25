Dramatický policajný zásah skončil streľbou a smrťou! Mrazivé OPISY svedkov a slová manželky zastreleného muža

PRAHA - V pražskej štvrti Staré Ďáblice sa odohrala tragická udalosť. Polícia pri dramatickom zásahu postrelila 47-ročného muža, ktorý predtým ohrozoval svoju partnerku a policajtov. Zranený muž následne v nemocnici podľahol svojim zraneniam. Celý incident v súčasnosti vyšetruje Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov (GIBS), ktorá má za úlohu posúdiť primeranosť policajného zásahu.
Manželka zosnulého muža je zdrvená tragédiou. V piatok opúšťala byt, kde sa celá dráma odohrala. Jej priateľ, ktorý jej pomáhal so sťahovaním, pre Seznam Zprávy uviedol, že situácia je pre ňu psychicky veľmi náročná. Samotná žena sa vyjadrila, že incident považuje za neprimeraný a má v úmysle celú vec ďalej riešiť. "Ja to takto naozaj nenechám. Nemuselo to tak byť. On nič neurobil. To bol neprimeraný zásah," uviedla pre portál plačúca žena.
Takto mal prebiehať dramatický incident
Podľa výpovedí susedov muž prejavoval agresívne správanie už od rána. Svedkovia opisujú, ako násilne zaobchádzal so svojou partnerkou, vyhrážal sa jej a bránil jej v komunikácii s okolím. Hliadka prišla na základe oznámenia dievčaťa, ktoré znepokojilo agresívne správanie muža voči jeho žene na ulici. Portálu popísala, že sa ju snažil odtiahnuť domov so slovami, že to je jeho manželka, že ho musí vypočuť, inak sa stane niečo zlé. Všetkému prizeral ich osemročný syn. Svedkyňa následne mužovi povedala, že zavolá políciu. Na to vraj vytiahol nôž, doma potom rozbíjal veci. Zároveň sa vyhrážal, že ak za ním manželka nepríde, zabije sa. Ženu schovali k susedom, aby bola mimo dosahu partnera. Následne sa zabarikádoval v byte a vyhrážal sa použitím zbraní.
Polícia na miesto vyslala špeciálnu zásahovú jednotku a vyjednávača. Na mieste podľa jednej susedy zasahovalo asi tridsať špeciálnych policajtov s výbavou. Policajná hovorkyňa Eva Kropáčová informovala, že vyjednávanie trvalo viac ako hodinu, počas ktorej muž pokračoval vo vyhrážkach a dokonca vyhadzoval zbrane z okna. Situácia eskalovala, keď muž údajne vytiahol strelnú zbraň.
Na sociálnych sieťach sa objavilo video zachytávajúce moment streľby. Záznam ukazuje muža vyskakujúceho z okna, pričom polícia na neho opakovane kričí, aby sa nehýbal. Pred dopadom na zem zaznelo niekoľko výstrelov z útočnej pušky G36. Video však jednoznačne neukazuje, či mal muž v tom momente v ruke zbraň.
Upozornenie: Video nie je vhodné pre citlivé povahy a maloletých!
Svedkovia uviedli, že muž po postrelení kričal o bolestiach a žiadal o utišujúce prostriedky. Krátko nato bol prevezený do nemocnice, kde napriek snahám lekárov zomrel. Polícia informovala, že muž mal v minulosti záznam za násilnú a drogovú trestnú činnosť. Susedia navyše tvrdia, že v deň incidentu mohol byť pod vplyvom liekov alebo drog. V byte polícia našla množstvo nožov a strelnú zbraň.
Prípad posúdi inšpekcia
Oprávnenosť konania policajta musí posúdiť inšpekcia. Bývalý český policajný vyjednávač Jiří Basl upozorňuje, že na základe samotného videa môže situácia pôsobiť ako neoprávnené konanie, ale je potrebné poznať celý kontext. Naopak, bývalý policajný inštruktor Jan Vlasák hodnotí situáciu ako hraničnú, keďže podľa videa muž v momente streľby priamo nikoho neohrozoval. O primeranosti zásahu definitívne rozhodne GIBS po dôkladnom vyšetrení celého prípadu.
Policajt, ktorý strieľal, sa k incidentu vyjadriť odmietol. "Ja sa ospravedlňujem, ale nemôžem o tom hovoriť a ani nechcem. Vôbec nič nepoviem. Je to v štádiu vyšetrovania," povedal stručne policajt pohotovostnej motorizovanej jednotky. Podľa informácií portálu Seznam Zprávy pracuje v polícii zhruba desať rokov.