PRIESKUM nastavil Slovákom zrkadlo: TOTO je hlas väčšiny pri našom odchode z EÚ a NATO! Šokujúce čísla

BRATISLAVA – Väčšina Slovákov odmieta myšlienku odchodu Slovenska z Európskej únie aj zo Severoatlantickej aliancie. Hoci sa o vystúpení čoraz viac hovorí v politickej debate, väčšina verejnosti zostáva naďalej na strane členstva. Výsledky prieskumu však odhalili výrazné rozdiely medzi voličmi jednotlivých strán – kým opozícia je jasne prozápadná, u časti koaličných sympatizantov má odchod prekvapivo vysokú podporu.
Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre portál 360-tka, ktorý sa uskutočnil začiatkom júla 2025 na vzorke 1 032 respondentov. Na otázku, či by Slovensko malo vystúpiť z Európskej únie, odpovedalo 20 % opýtaných kladne. Naopak, 69 % je proti a 11 % sa nevedelo vyjadriť. Podpora odchodu z NATO je mierne vyššia, no stále ide o menšinu. Za vystúpenie by bolo 24 % respondentov, 65 % je proti a 11 % nemá jasný názor.
Najväčšiu podporu má odchod z Únie medzi voličmi SNS (69 %) a Republiky (51 %). Koaličný blok ako celok (SMER-SD, HLAS-SD, SNS) má 36 % podporu za vystúpenie. Voliči opozičných strán sú naopak jednoznačne za zotrvanie – voliči PS, KDH, SaS a hnutia Slovensko sú len v 5 % za vystúpenie, pričom 92 % by si želalo ostať v Únii.
Aj prípade členstva v NATO sú najsilnejšími odporcami voliči SNS (76 % za odchod) a Republiky (59 %). Koaliční voliči ako celok sú rozdelení – 39 % za vystúpenie, 52 % proti. Naopak, medzi opozičnými stranami (PS, KDH, SaS, Slovensko) prevažuje jasná podpora NATO – len 6 % by bolo za odchod, 91 % je proti.
Prieskum zároveň ukázal mierne odlišnosti medzi mužmi a ženami. Muži sa častejšie prikláňali k odchodu z oboch zoskupení než ženy. Významné rozdiely sú aj pri vekových skupinách – mladší ľudia bývajú otvorenejší myšlienke vystúpenia, zatiaľ čo staršie ročníky skôr podporujú zotrvanie.