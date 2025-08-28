PRIESKUM opäť zamiešal kartami: Aktuálne čísla sú pre koalíciu výzvou, opozičníci vyčkávajú na svoju chvíľu!

BRATISLAVA - S príchodom jesene sa opäť prihlásili o slovo respondenti v pravidelnom prieskume verejnej mienky. Tentokrát sa opäť zameral na preferenčnú silu jednotlivých parlamentných a mimoparlamentných subjektov. Situácia je zaujímavá a pre koalíciu dokonca vážna. Kým opozícia pomaly rastie a nastavuje jasný trend, dve koaličné strany opätovne klesli. Z augustových výsledkov sa môže len veľmi čiastočne tešiť Slovenská národná strana, ktorá ako jediná koaličná zaznamenala nárast.
Prieskum verejnej mienky ohľadom preferencií politických strán vykonala agentúra Focus pre portál 360tka.sk. Dáta boli zaznamenávané od 6. do 19. augusta 2025 na vzorke 3 100 respondentov.
Ak by sa voľby konali v strede augusta, podľa výsledkov agentúry Focus by ich vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom 21,2 percenta respondentov. Ide o nárast oproti júlovým 20,7 percentám.
Optimistické to však nevyzerá pre koalíciu. Vládny Smer-SSD klesol z júlových takmer 20 percent na 18,7 percent. Pokles si pripísal aj Hlas-SD, ktorý získal 10,1 percent.
Druhému koaličnému partnerovi doslova dýcha na krk mimoparlamentná Republika so ziskom 9,9 percenta hlasov. Nárast zaznamenalo opozičné hnutie Slovensko, a to na 8,2 percenta hlasov.
Mierny nárast získali aj kresťanskí demokrati z KDH, ktorých by volilo 6,7 opýtaných. O náraste už nemôže hovoriť opozičná Sloboda a Solidarita, ktorá jemne klesla na 6,3 percentá hlasov, a je tak poslednou parlamentnou stranou.
Situácia pred bránami parlamentu
Ďalej je už situácia pomerne povedomá. Pred potrebným kvórom sa veľmi tesne umiestnili Demokrati s 4,8 percentami hlasov. Na druhej strane parlamentnej brány stojí aj Maďarská aliancia so 4,6 percentami. Nárast si pripísala koaličná SNS, a to na rovné 4 percentá, no do parlamentu by sa už nedostala.
Ďalej by získali 2,6 percent Sme rodina, jedno percento strana Za ľudí, 0,8 percent Kresťanská únia a inú stranu by volilo 1,1 percenta ľudí.
Voliť by nešlo alarmujúcich 17 percent opýtaných
Až 16,6 percenta respondentov by však nešlo voliť a až 17,5 percenta z nich odpovedalo na otázku "Predstavte si, prosím, že by sa parlamentné voľby na Slovensku konali na budúci víkend. Zúčastnili by ste sa ich? Ak áno, ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas?" jednoduché "Neviem.".