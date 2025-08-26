Ukrajinci veria vo víťazstvo, no PRIESKUM odhalil obavy: Časť si myslí, že vojna sa neskončí nikdy!

KYJEV - Až 80 percent obyvateľov Ukrajiny je presvedčených, že ich krajina nakoniec vyhrá vojnu proti Rusku. No nový prieskum ukázal aj temnejšiu stránku – rastie počet ľudí, ktorí očakávajú, že konflikt potrvá ešte dlhé roky alebo sa neskončí vôbec.
Najnovší prieskum sociologickej skupiny Rating odhalil, že hoci Ukrajinci si držia vysokú mieru optimizmu, zároveň sa medzi nimi šíri čoraz viac skepsy. Na otázku, kedy sa vojna skončí, odpovedalo až 35 % obyvateľov, že do jedného až dvoch rokov. Ďalších 24 % verí, že to bude skôr, no až 12 % si myslí, že konflikt bude pokračovať päť a viac rokov. Dokonca 5 % opýtaných priznalo, že vojna sa podľa nich nikdy neskončí. Informuje o tom portál Ukrajinská pravda.
Napriek pochmúrnym predpovediam sa však väčšina ľudí nechce vzdať. Viac než polovica (51 %) je presvedčená, že Ukrajina určite vyhrá, a ďalších 29 % hovorí, že to „pravdepodobne“ dopadne v jej prospech. Naopak, len 16 % si myslí, že krajina prehrá.
Prieskum priniesol aj ďalšie zaujímavé zistenia – takmer každý druhý Ukrajinec by podporil celoštátne referendum o ukončení vojny, no výrazná väčšina si želá, aby sa prezidentské voľby počas bojov nekonali. Na otázku, ako vidia budúcnosť Ukrajiny, odpovedalo až 73 % opýtaných, že ju považujú za „sľubnú“. No tento podiel je nižší než pred pár rokmi – optimizmus postupne klesá od apríla 2022.
Prieskum sa uskutočnil od 22. do 27. júla 2025 na vzorke 2400 obyvateľov starších ako 18 rokov z celej Ukrajiny, okrem dočasne okupovaných území. Respondenti odpovedali prostredníctvom telefonických rozhovorov.