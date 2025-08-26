Utorok26. august 2025, meniny má Samuel, zajtra Silvia

Ukrajinci veria vo víťazstvo, no PRIESKUM odhalil obavy: Časť si myslí, že vojna sa neskončí nikdy!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (3)
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/mg © Zoznam/mg

KYJEV - Až 80 percent obyvateľov Ukrajiny je presvedčených, že ich krajina nakoniec vyhrá vojnu proti Rusku. No nový prieskum ukázal aj temnejšiu stránku – rastie počet ľudí, ktorí očakávajú, že konflikt potrvá ešte dlhé roky alebo sa neskončí vôbec.

Najnovší prieskum sociologickej skupiny Rating odhalil, že hoci Ukrajinci si držia vysokú mieru optimizmu, zároveň sa medzi nimi šíri čoraz viac skepsy. Na otázku, kedy sa vojna skončí, odpovedalo až 35 % obyvateľov, že do jedného až dvoch rokov. Ďalších 24 % verí, že to bude skôr, no až 12 % si myslí, že konflikt bude pokračovať päť a viac rokov. Dokonca 5 % opýtaných priznalo, že vojna sa podľa nich nikdy neskončí. Informuje o tom portál Ukrajinská pravda.

Ukrajinci veria vo víťazstvo,
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: iri.org )

Napriek pochmúrnym predpovediam sa však väčšina ľudí nechce vzdať. Viac než polovica (51 %) je presvedčená, že Ukrajina určite vyhrá, a ďalších 29 % hovorí, že to „pravdepodobne“ dopadne v jej prospech. Naopak, len 16 % si myslí, že krajina prehrá. 

Ukrajinci veria vo víťazstvo,
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: iri.org )

Prieskum priniesol aj ďalšie zaujímavé zistenia – takmer každý druhý Ukrajinec by podporil celoštátne referendum o ukončení vojny, no výrazná väčšina si želá, aby sa prezidentské voľby počas bojov nekonali. Na otázku, ako vidia budúcnosť Ukrajiny, odpovedalo až 73 % opýtaných, že ju považujú za „sľubnú“. No tento podiel je nižší než pred pár rokmi – optimizmus postupne klesá od apríla 2022.

Prieskum sa uskutočnil od 22. do 27. júla 2025 na vzorke 2400 obyvateľov starších ako 18 rokov z celej Ukrajiny, okrem dočasne okupovaných území. Respondenti odpovedali prostredníctvom telefonických rozhovorov.

Viac o téme: PrieskumUkrajina
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Prieskum volebných preferencií v
Prieskum volebných preferencií v Českej republike: ANO vedie, Spolu na druhom mieste
Zahraničné
Najnovší PRIESKUM: Voľby by
Najnovší PRIESKUM: Voľby by vyhralo PS,Smer padá, Republika naďalej prekvapuje! TOTO sú najdôveryhodnejší politici
Domáce
PRIESKUM nastavil Slovákom zrkadlo:
PRIESKUM nastavil Slovákom zrkadlo: TOTO je hlas väčšiny pri našom odchode z EÚ a NATO! Šokujúce čísla
Domáce
Najnovší PRIESKUM mieša karty:
Najnovší PRIESKUM mieša karty: V parlamente sedem strán! Nová vláda by sa skladala ťažko
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Braňo Deák je hrdý otec a deti rastú ako z vody: Želá si len jedno... aby TOTO po ňom nezdedili!
Braňo Deák je hrdý otec a deti rastú ako z vody: Želá si len jedno... aby TOTO po ňom nezdedili!
Prominenti
Kamenický po koaličnej rade: Bol by som rád, keby sme mali konečné riešenie do konca týždňa
Kamenický po koaličnej rade: Bol by som rád, keby sme mali konečné riešenie do konca týždňa
Správy
PRIZNANIE slovenskej moderátorky: Nie je jednoduché byť dcérou ZNÁMEHO OTCA... Týmto si preskákala!
PRIZNANIE slovenskej moderátorky: Nie je jednoduché byť dcérou ZNÁMEHO OTCA... Týmto si preskákala!
Prominenti

Domáce správy

Závislosti ničia populáciu: Školáci
Závislosti ničia populáciu: Školáci sa nevedia odtrhnúť od mobilov, dospelí zas od počítačov, trpí tým telo!
Domáce
V Malackách sa čelne
V Malackách sa čelne zrazili dve autá: Nepripútané šesťročné dieťa utrpelo ťažké zranenia a skončilo v nemocnici
Domáce
Ladislav Kamenický
Koalícia hľadá zhodu na konsolidačných opatreniach pre budúci rok: Kamenický avizuje šetrenie aj na strane štátu
Domáce
SMUTNÁ SPRÁVA Zomrel významný PROFESOR a dlhoročný DEKAN na univerzite! Zanechal nezmazateľnú stopu
SMUTNÁ SPRÁVA Zomrel významný PROFESOR a dlhoročný DEKAN na univerzite! Zanechal nezmazateľnú stopu
Regióny

Zahraničné

Ukrajinci veria vo víťazstvo,
Ukrajinci veria vo víťazstvo, no PRIESKUM odhalil obavy: Časť si myslí, že vojna sa neskončí nikdy!
Zahraničné
Muž bral 25 rokov
Muž bral 25 rokov dôchodok mŕtvej svokry! NEUVERITEĽNÉ, koľko mu sociálka vyplatila peňazí
Zahraničné
FOTO Pikantnému OnlyFans idú po
Pikantnému OnlyFans idú po krku daniari: Mnohí si mysleli, že platia priamo tvorcom, kardinálny OMYL!
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump
Trump predpovedá koniec vojny v Gaze do troch týždňov: Zdôraznil 7. október a hovorí o hladomore
Zahraničné

Prominenti

Petra Batthyanyová
PRIZNANIE slovenskej moderátorky: Nie je jednoduché byť dcérou ZNÁMEHO OTCA... Týmto si preskákala!
Domáci prominenti
Životná bolesť Vášáryovej: S
Životná bolesť Vášáryovej: S Lasicom prišli o syna!
Osobnosti
NEPLÁNOVANÉ tehotenstvo a teraz:
NEPLÁNOVANÉ tehotenstvo a teraz: Kontroverzná Slovenka sa bude VYDÁVAŤ... Len kvôli PAPIERU!
Domáci prominenti
Legendárna herečka HVIEZDI aj
Legendárna herečka HVIEZDI aj po 90-ke: Staručká babička? Ale kdeže... Pozrite, aká ŠUPA!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Austrália na nohách: Na
Austrália na nohách: Na siedmich plážach sa opäť objavili záhadné GULE!
Zaujímavosti
FOTO Socha Dávida vo Florencii
Mysleli ste si, že veľkosť je dôležitá? Tento MALÝ detail vás presvedčí o opaku!
Zaujímavosti
Ženy, ktoré majú viac
Ženy, ktoré majú viac TOHTO, majú aj viac sexu!
vysetrenie.sk
Poliak dorazil k moru
Poliak dorazil k moru a čakal ho šok: Celý čas s ním cestoval nezvyčajný spolucestujúci
Zaujímavosti

Dobré správy

Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
KVÍZ Vyznáte sa v
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce

Ekonomika

Matovič chce vrátiť rodinám podporu cez daňový bonus: Rozhodne sa v parlamente!
Matovič chce vrátiť rodinám podporu cez daňový bonus: Rozhodne sa v parlamente!
TOP 10 najdrahších leteniek na svete: Bežní cestujúci takýto luxus nikdy nezažijú!
TOP 10 najdrahších leteniek na svete: Bežní cestujúci takýto luxus nikdy nezažijú!
Štátny bojkot veterných elektrární? Tarabov rezort podľa energetikov bez vysvetlenia blokuje viacero veľkých projektov!
Štátny bojkot veterných elektrární? Tarabov rezort podľa energetikov bez vysvetlenia blokuje viacero veľkých projektov!
Stretnutie bankárov otočilo vývoj: Euro silnie a Slovákom svitá na lepšie časy! (komentár)
Stretnutie bankárov otočilo vývoj: Euro silnie a Slovákom svitá na lepšie časy! (komentár)

Šport

Úžasný rozbeh, potom brutálny útlm: Šramková si nechala postup pretiecť pomedzi prsty
Úžasný rozbeh, potom brutálny útlm: Šramková si nechala postup pretiecť pomedzi prsty
Ženy
Návrat oslabeného Newcastlu sa nekonal: Liverpool zachránil v 100. minúte 16-ročný debutant!
Návrat oslabeného Newcastlu sa nekonal: Liverpool zachránil v 100. minúte 16-ročný debutant!
Premier League
VIDEO Nešťastná bodka za krásnou kariérou: Česká legenda dostala v rozlúčkovom zápase kanára!
VIDEO Nešťastná bodka za krásnou kariérou: Česká legenda dostala v rozlúčkovom zápase kanára!
Ženy
Kariéra, o akej sa mnohým môže len snívať: Kvitová reaguje na svoj definitívny koniec
Kariéra, o akej sa mnohým môže len snívať: Kvitová reaguje na svoj definitívny koniec
Ženy

Auto-moto

Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Doprava
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Predstavujeme
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Zaujímavosti
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Doprava

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Prečo je pracovná morálka v Japonsku svetovým fenoménom? Odhaľujeme tajomstvá disciplíny a oddanosti
Prečo je pracovná morálka v Japonsku svetovým fenoménom? Odhaľujeme tajomstvá disciplíny a oddanosti
Motivácia a inšpirácia
Život Slovákov v Nemecku: Čo vás naozaj čaká, keď tam idete pracovať?
Život Slovákov v Nemecku: Čo vás naozaj čaká, keď tam idete pracovať?
Prostredie práce
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Ako pripraviť tmavý guláš: Osvedčené tipy, ktoré vám pomôžu
Ako pripraviť tmavý guláš: Osvedčené tipy, ktoré vám pomôžu
Rady a tipy
Džem z arónie: Premení palacinky aj obyčajný chlieb na delikatesu
Džem z arónie: Premení palacinky aj obyčajný chlieb na delikatesu
Výber receptov

Technológie

Máš pocit, že starneš rýchlejšie než všetci naokolo teba? Vedci konečne majú odpoveď, prečo sa to deje
Máš pocit, že starneš rýchlejšie než všetci naokolo teba? Vedci konečne majú odpoveď, prečo sa to deje
Veda a výskum
Ukrajinci používajú zbrane z druhej svetovej vojny na obranu pred modernými ruskými zbraňami
Ukrajinci používajú zbrane z druhej svetovej vojny na obranu pred modernými ruskými zbraňami
Armádne technológie
Ikonický warpový pohon zo Star Treku sa môže stať realitou. Je bližšie, než kedykoľvek predtým, tvrdia vedci
Ikonický warpový pohon zo Star Treku sa môže stať realitou. Je bližšie, než kedykoľvek predtým, tvrdia vedci
Veda a výskum
Posledná aktualizácia Windowsu 11 spôsobuje problémy. Microsoft odporúča okamžitú opravu
Posledná aktualizácia Windowsu 11 spôsobuje problémy. Microsoft odporúča okamžitú opravu
Windows

Bývanie

Návod krok za krokom: Vŕzgajú vám dvere? Takto ich opravíte svojpomocne a len za pár minút!
Návod krok za krokom: Vŕzgajú vám dvere? Takto ich opravíte svojpomocne a len za pár minút!
Bola to len ruina, keď sa ju matka s dcérou rozhodli zachrániť. V kamennom dome cítiť poctivú prácu a staré časy
Bola to len ruina, keď sa ju matka s dcérou rozhodli zachrániť. V kamennom dome cítiť poctivú prácu a staré časy
Zašpinili ste si oblečenie? 6 prípadov, keď vás zachráni studená voda + 6 dobrých rád k lepšiemu čisteniu škvŕn
Zašpinili ste si oblečenie? 6 prípadov, keď vás zachráni studená voda + 6 dobrých rád k lepšiemu čisteniu škvŕn
Namažú pánty, vyčistia kov, zjemnia látku. 6 kozmetických produktov, ktoré majú geniálne využitie v domácnosti!
Namažú pánty, vyčistia kov, zjemnia látku. 6 kozmetických produktov, ktoré majú geniálne využitie v domácnosti!

Pre kutilov

Zbierate bylinky a chystáte sa z nich variť čaje? Pre najlepší výsledok si osvojte tieto pravidlá
Zbierate bylinky a chystáte sa z nich variť čaje? Pre najlepší výsledok si osvojte tieto pravidlá
Recepty
Ako omladiť záhony a získať rastliny zadarmo? Je to jednoduchšie, ako sa zdá!
Ako omladiť záhony a získať rastliny zadarmo? Je to jednoduchšie, ako sa zdá!
Okrasná záhrada
Ako si na záhrade postaviť bazén rýchlo a jednoducho? Milan to skúsil z dreva a toto je výsledok
Ako si na záhrade postaviť bazén rýchlo a jednoducho? Milan to skúsil z dreva a toto je výsledok
Dvor a záhrada
9 vecí, ktoré by ste nemali nikdy dávať do umývačky riadu
9 vecí, ktoré by ste nemali nikdy dávať do umývačky riadu
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ako vplýva na chudnutie Sloveniek genetika? Fitness tréner hovorí o návykoch a strave, ktoré sú pre nás najvhodnejšie
Chudnutie a diéty
Ako vplýva na chudnutie Sloveniek genetika? Fitness tréner hovorí o návykoch a strave, ktoré sú pre nás najvhodnejšie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ukrajinci veria vo víťazstvo,
Zahraničné
Ukrajinci veria vo víťazstvo, no PRIESKUM odhalil obavy: Časť si myslí, že vojna sa neskončí nikdy!
Závislosti ničia populáciu: Školáci
Domáce
Závislosti ničia populáciu: Školáci sa nevedia odtrhnúť od mobilov, dospelí zas od počítačov, trpí tým telo!
Muž bral 25 rokov
Zahraničné
Muž bral 25 rokov dôchodok mŕtvej svokry! NEUVERITEĽNÉ, koľko mu sociálka vyplatila peňazí
Pikantnému OnlyFans idú po
Zahraničné
Pikantnému OnlyFans idú po krku daniari: Mnohí si mysleli, že platia priamo tvorcom, kardinálny OMYL!

Ďalšie zo Zoznamu