Lekárski odborári sú opäť na scéne: OTVORENÝ LIST pre Pellegriniho a prosba! V hre je vyše miliardy eur

(Zdroj: TASR/Ján Krošlák, Pavol Zachar, Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Po šiestich rokoch sa opäť súťaží o záchranky. Ide o veľkú vec za poriadne veľa peňazí. Vo výberovom konaní sa má vybrať prevádzkovateľ 344 pozemných staníc a siedmich ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. To všetko za 1,2 miliardy eur. O to väčší tlak je na to, aby všetko prebehlo férovo a transparentne. Zatiaľ, čo ministerstvo sľubuje, že to tak aj bude, opozícia bije na poplach a hovorí o netransparentnosti. Nie je sama. Znepokojení sú najnovšie aj lekárski odborári. Lekárske odborové združenie (LOZ) na čele s Petrom Visolajským preto napísalo list prezidentovi Petrovi Pellegrinimu.