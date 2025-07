SaS odmieta niektoré zmeny, ktoré majú byť v novele rokovacieho poriadku

Ondrej Dostál (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Opozičná strana SaS predstavila k novele rokovacieho poriadku parlamentu viaceré vlastné návrhy. Niektoré z nich boli v rámci pracovných stretnutí akceptované a mohli by sa tak dostať do finálnej verzie úpravy. Strana však upozornila na to, že s viacerými navrhovanými zmenami nesúhlasí. V prípade, ak by boli v konečnej podobe návrhu, pravdepodobne by ho nepodporila. Uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR Ondrej Dostál (SaS), ktorý sa na diskusiách o úprave rokovacieho poriadku zúčastňuje.

Podnety SaS neprešli všetkými klubmi

„Drvivá väčšina našich podnetov sa nedostala do materiálu, na ktorom sa zhodla pracovná skupina. Pri tých, ktoré sa doň dostali, však tiež zatiaľ nie je úplne isté, či budú vo finálnom návrhu. V súčasnosti si totiž idú materiál prechádzať jednotlivé kluby a je možné, že to, s čím súhlasili na pracovnej skupine napríklad zástupcovia Smeru, nakoniec neodsúhlasí ich poslanecký klub,“ poznamenal.

SaS čerpala svoje námety zo svojej novely rokovacieho poriadku, ktorá neprešla parlamentom. Niektoré z nich podľa Dostála pracovná skupina akceptovala. Do finálnej verzie by sa tak mohli dostať napríklad ich návrhy na podrobnejšie vysvetľovanie dôvodov skráteného legislatívneho konania či potreba predkladania informatívneho konsolidovaného znenia návrhov zákonov. „Aby sa v tom poslanci, verejnosť aj novinári vedeli lepšie zorientovať,“ odôvodnil.

Zmena hodiny otázok premiérovi

Pracovná skupina súhlasila aj s návrhom SaS na zmeny v rámci inštitútu hodiny otázok v prípade otázok na premiéra. Poslanec v tejto súvislosti poukázal na to, že v súčasnosti kladú poslanci Smeru hromadne rovnaké otázky pre predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) a často sa tak nedostane na otázky od opozičníkov. „Je tam preto navrhnuté riešenie, že by sa otázky od koaličných a opozičných poslancov mali striedať,“ ozrejmil. Do konečnej verzie by sa podľa jeho slov mohol dostať aj návrh, aby predsedajúci mohol vystúpiť s faktickou poznámku či bod, aby parlament nehlasoval o pridelení návrhu zákona výborom, pokiaľ neboli dané iné návrhy ako návrh predsedu NR SR. SaS chcela presadiť aj zrušenie zákazu používania obrazovej prezentácie pri vystúpení v rozprave. Dostál uviedol, že pracovná skupina sa zhodla na miernejšej verzii, ktorá by povoľovala grafy a tabuľky pri súhlase predsedajúceho.

Koalícia pripravuje spoločný návrh novely

Poslanec zatiaľ nevedel, či bude novela predložená ako spoločný návrh a dostanú sa do nej veci, na ktorých bude zhoda všetkých. Predpokladá však, že ju predloží koalícia a v takej podobe, s akou bude stotožnená ona. Poukázal na to, že opozícia má výhrady k niektorým navrhovaným zmenám. SaS nesúhlasí napríklad so skrátením dĺžky vystúpenia písomne prihlásených poslancov či s úpravami v rámci tretieho čítania. „Koalícia má informáciu, s ktorými vecami nesúhlasíme, a teda, ktoré, keď tam budú zapracované, tak ani nebudeme spolupredkladateľmi daného návrhu a pravdepodobne ani zaň nebudeme hlasovať,“ okomentoval.

O podobe etického kódexu pre poslancov sa podľa Dostála ešte nediskutovalo. Koalícia sa totiž chce najprv dohodnúť na novele rokovacieho poriadku. Predpokladá, že na rokovanie by mohol etický kódex prísť na októbrovej schôdzi, kedy by sa mohlo definitívne hlasovať o úprave rokovacieho poriadku.

Raši avizuje rokovanie o novele a etickom kódexe

Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) v rozhovore avizoval, že o novele rokovacieho poriadku parlamentu by mali poslanci začať rokovať na septembrovej schôdzi. Informoval o viacerých možných zmenách, napríklad o vypustení povinnosti čítať pozmeňujúceho návrhu v pléne. Avizoval, že na jeseň by sa mal tiež prijať etický kódex. Ten by mal riešiť správanie poslancov, alkohol, ale aj obliekanie.