Polícia v Kapušanoch obvinila 34-ročného muža z nebezpečného vyhrážania

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)
KAPUŠANY - Z trestného činu nebezpečného vyhrážania poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru Kapušany obvinil 34-ročného muža. Zadržala ho policajná hliadka. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„Bolo preukázané, že muž v pondelok (18. 8.) podvečer v rodinnom dome v jednej z prešovských obcí po hádke fyzicky napadol družku. Ženu chytil za krk, dusil ju, no napadnutej sa podarilo zo zovretia dostať,“ priblížila Ligdayová s tým, že žena chcela od muža odísť, keďže sa jeho násilné správanie neustále opakovalo. „Vyhrážal sa jej zabitím a zahrabaním pod zem. Agresívny muž skončil v cele policajného zaistenia,“ dodala Ligdayová.