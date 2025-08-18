Šok pri Ivanke pri Dunaji: VIDEO Vodič na drogách utekal pred políciou do lesa!

BRATISLAVA - Pri zastavení auta, ktorého motívom bolo preveriť technickú spôsobilosť vozidla, sa do rúk polície dostal vodič pod vplyvom drog, ktorý navyše šoféroval napriek zákazu. O prípade, ktorý sa v sobotu (16. 8.) podvečer odohral v blízkosti zjazdu z diaľnice D4 v smere na Ivanku pri Dunaji, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave.
Ako ďalej uviedlo na sociálnej sieti, vodič sa po zastavaní vozidla snažil hliadke ujsť v blízkom lesíku, policajti ho však zadržali. „Ako dôvod úteku uviedol, že má zadržaný vodičský preukaz a do roku 2029 má zákaz činnosti viesť motorové vozidlá, čo následne potvrdila aj previerka,“ uviedla polícia. „Keďže vodič javil známky požitia omamných látok, absolvoval aj skríningový test, ktorý preukázal pozitivitu na látky amfetamín a metamfetamín,“ dodala polícia.
Okrem samotného vodiča policajti zadržali aj spolujazdkyňu, v tomto prípade pre podozrenie zo spáchania trestného činu neoprávneného prechovávania omamnej a psychotropnej látky, dôvodom bol obsah jej kabelky.