Desivé DETAILY tragédie v Ružinove: Matka mala vraždu detí plánovať dlhšie! Susedia prezradili, čo počuli

BRATISLAVA - Desivá tragédia z Ružinova dostáva ešte temnejšie kontúry. Matka mala podľa medializovaných informácií v utorok utopiť vo vani svoje 5 a 2 ročné deti a následne podpáliť byt na Hrachovej ulici. Smrť svojich dvoch malých detí mala pritom plánovať už dlhší čas.
Žena sa mala podľa informácií TV JOJ policajtom k hroznému činu priznať. Dôvodom mali byť dlhodobé nezhody s manželom. Po požiari ju spolu s manželom museli ošetriť záchranári, obaja sa nadýchali splodín. Záchranári našli nehybné telá detí v kúpeľni. Napriek snahe o resuscitáciu sa ich už nepodarilo zachrániť.
„Je to hrozná tragédia. Nerozumiem, ako to tá žena mohla spraviť. Ja som nepočul hádky od nich, ale často bolo počuť deti, ako kričia. Ide však o rodinu hluchonemých. Predpokladal som, že sa deti nevedia inak správať, pretože ich rodičia nepočujú,“ povedal pre tvnoviny sused rodiny. Ďalšia suseda povedala, že najskôr počula z bytu silný buchot.
Škody na bytovke a zásah krízového riadenia
Po tragédii zostali dva byty neobývateľné – ten, kde požiar vypukol, a byt priamo nad ním. V ďalších piatich bytoch statik odporučil, aby sa tam obyvatelia niekoľko dní nezdržiavali. Starosta Ružinova Martin Chren na sociálnej sieti uviedol, že zástupcovia miestneho úradu spolu s hasičmi a políciou riešili situáciu v rámci postupov krízového riadenia niekoľko hodín. „Dva byty, zhorený a priamo nad ním, sú neobývateľné, v šiestich ďalších statik odporučil niekoľko dní nezdržiavať sa. Jednej osobe spolu s hlavným mestom poskytujeme náhradné ubytovanie,“ napísal s tým, že obyvateľom a pozostalým vyjadril úprimnú sústrasť.
Na mieste zasahovalo 25 profesionálnych hasičov s deviatimi kusmi techniky aj dobrovoľní hasiči z Ružinova. Polícia potvrdila, že na mieste obmedzila na osobnej slobode ženu, ktorá je podozrivá z dvojnásobnej vraždy. S prípadom sa zaoberajú kriminálni policajti.