Pri záchrane daniela zomrel otec štyroch detí: Za Mariánom smúti rodina aj priatelia! DETAILY osudných chvíľ

DOLNÁ STREHOVÁ - Obyvatelia v Dolnej Strehovej sa spamätávajú po nečakanej smrti Mariána, otca štyroch detí a miestneho trénera futbalových juniorov. Jeho snaha o záchranu daniela sa skončila fatálne napriek rýchlej pomoci od suseda a leteckých záchranárov. Očitý svedok Juraj opísal osudové momenty a detaily, ako sa to celé "zomlelo".
V Dolnej Strehovej sa v sobotu (23. 8.) ráno odohrala tragická udalosť, keď 50-ročný Marián prišiel o život pri pokuse zachrániť daniela. Incident sa stal na statku v časti Prieloh, kde sa zviera zamotalo do motúzov z rozviazaného stohu slamy. Marián sa snažil danielovi pomôcť, no situácia sa skončila fatálne.
Detaily k prípadu priniesol Nový čas. V osudný deň bol Marián na návšteve u mamy, ktorej pomáhal so starostlivosťou o hospodárske zvieratá. Keď na pozemku našiel daniela, ktorý bol zamotaný v špagáte zo stohu slamy, okamžite ho šiel ratovať. S pomocou neváhal aj kvôli skúsenostiam s obvrovskými býkmi, ktoré choval. Svedkom udalosti bol Mariánov sused Juraj. "Videl som oproti u susedov zviera. Skákalo tam ako cap. Prišiel sused a špekuloval okolo neho. Znova odišiel a vrátil sa so sekerkou. Chcel odťať motúz, do ktorého bolo zviera zamotané," uviedol s tým, že následne Marián pravdepodobne spadol a zviera na neho. Keď si uvedomil, že sa niečo stalo, okamžite zavolal záchranku. Keď dobehol k danému miestu, Mariána našiel v kaluži krvi. Bol však pri vedomí a už sa o neho staral iný sused.
Chcel vyslobodiť jeleňa, vážne sa pri tom zranil: Leteckí záchranári bojovali o život muža! Zachrániť sa ho nepodarilo
Ten sa snažil Mariánovi poskytnúť prvú pomoc, obviazal mu ranu pri slabinách, aby zastavil krvácanie z hlavnej tepny. "Vyzeralo to dobre, mysleli sme si, že bude v poriadku. Keď prišiel záchranársky vrtuľník, naložili ho, no neodleteli," doplnil.
Marián to neprežil, rodina a priatelia sú zdrvení
Napriek rýchlemu príchodu leteckých záchranárov sa Mariána nepodarilo zachrániť. "Podľa dostupných informácií pri nešťastnom pohybe jeleňa došlo k zásahu jednej z hlavných tepien dolnej končatiny, čo spôsobilo masívne krvácanie a následné zastavenie obehu. Po pristátí vrtuľníka sa jeho posádka okamžite pridala k rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácii, ktorú už zahájili pozemní záchranári. Napriek maximálnemu úsiliu všetkých zasahujúcich sa základné životné funkcie muža nepodarilo obnoviť. Zraneniam, žiaľ, podľahol. Záchranársky vrtuľník sa vrátil na svoju základňu bez pacienta," uviedla letecká záchranná služba Air - Transport Europe (ATE).
Jeho náhla smrť zasiahla celú komunitu, vrátane rodiny, priateľov a kolegov. Jeho kolega z kúpaliska, kde Marián pracoval ako údržbár, si na neho spomína ako na tichécho a pracovitého človeka, ktorého mali všetci radi. Okrem toho v obci trénoval mládež futbal. Juraj, ktorý privolal záchranku, ho opísal ako dobrého suseda. Najťažšie však celú situáciu nesú manželka, štyri deti a matka, na ktorej pozemku sa to stalo.
Slovenská poľovnícka komora v súvislosti s touto tragédiou upozorňuje verejnosť, aby sa v podobných situáciách nepribližovali k poranenej alebo uviaznutej zveri. Namiesto toho odporúčajú kontaktovať poľovníkov alebo políciu. Zároveň apelujú na ľudí, aby po sebe nenechávali zvyšky špagátov, plotov či drôtov, ktoré môžu ohroziť voľne žijúce zvieratá.