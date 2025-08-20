Dnes zasadne vláda: Rokovať bude o zákone o Ústavnom súde i o registri užívacích vzťahov

BRATISLAVA - Vláda bude na svojom stredajšom zasadaní schvaľovať úhradu nákladov, ktoré samosprávam vznikli v súvislosti s mimoriadnymi situáciami. Zaoberať by sa mala aj stratégiou spravovania budov štátnej správy či návrhom novely zákona o Ústavnom súde (ÚS). Súčasťou prerokovaných bodov by mali byť aj novela zákona o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave či návrh zákona o registri užívacích vzťahov k pozemkom.
Kabinet bude na svojom prvom rokovaní po letnej prestávke schvaľovať aj úhradu nákladov, ktoré samosprávam vznikli v súvislosti s mimoriadnymi situáciami. Súčasťou balíka prevyšujúceho 1,3 milióna eur sú aj financie pre samosprávy postihnuté víchricou z júla tohto roka. Vláda má schváliť tiež 100.000 eur určených na jednorazovú finančnú výpomoc pre obyvateľov obcí, ktoré mimoriadne situácie zasiahli.
archívne video
Ministri sa majú zaoberať i stratégiou spravovania budov štátnej správy. Ministerstvo vnútra SR v nej navrhuje vznik ústredného koordinačného orgánu, ktorého cieľom bude agendu zefektívniť a zjednotiť. Vzniknúť by mohol tiež centrálny správca štátnych budov, ktorý bude správu vykonávať.
Vláda sa má tiež zaoberať návrhom novely zákona o ÚS
O zmene zaradenia odsúdeného do stupňa stráženia vo väzení by po novom mohol rozhodovať namiesto súdu Zbor väzenskej a justičnej stráže. Vyplýva to z návrhu novely zákona o výkone trestu odňatia slobody z dielne Ministerstva spravodlivosti SR, ktorý takisto rieši zvýšenie ubytovacej plochy pre jedného odsúdeného či rozšírenie možnosti komunikácie odsúdených s okolitým svetom, najmä s najbližšou rodinou.
Vláda sa má tiež zaoberať návrhom novely zákona o ÚS. Zmeny, ktoré navrhuje rezort spravodlivosti na základe podnetu a konzultácie s ÚS, sa týkajú organizácie i procedurálnych procesov a majú zefektívniť prácu súdu, rovnako odstrániť i nejednoznačnosť vo výklade niektorých ustanovení zákona.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predložilo vláde na schválenie návrh zákona
Z návrhu novely zákona o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave, ktorý by v stredu mala tiež prerokovať a schváliť vláda, vyplýva, že definícia aplikácie inteligentných dopravných systémov sa upraví. Novela zákona by mala nadobudnúť účinnosť 21. decembra 2025. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predložilo vláde na schválenie návrh zákona, na základe ktorého by mal register užívacích vzťahov k pozemkom zjednodušiť konania o priamych poľnohospodárskych podporách. Zákon by mal byť účinný od roku 2028 z dôvodu technickej prípravy, implementácie a testovania, ako aj z dôvodu financovania registra.