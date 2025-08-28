Bludný kruh obnovy budovy Najvyššieho súdu: NÁHLA zmena okolností, po vymenovaní nového vedenia je všetko inak!

BRATISLAVA - Kancelária Najvyššieho súdu (NS) SR v spolupráci s Kanceláriou Najvyššieho správneho súdu SR zrušili aktuálne vyhlásenú architektonickú súťaž Obnova budovy Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Dôvodom je zásadná zmena okolností, ktorá vyplynula z potreby vytvorenia dôstojného a funkčného sídla pre dve samostatné, ústavne zakotvené inštitúcie Najvyšší súd SR a Najvyšší správny súd SR. V spolupráci so Slovenskou komorou architektov pripravia nové zadanie tak, aby súťaž mohla byť zverejnená v najbližších mesiacoch. NS SR o tom informuje na svojom webe.
„V čase prípravy a zverejnenia súťaže neprebiehala spoločná odborná diskusia justičných inštitúcií o možnosti návratu do ich pôvodných sídel v budove na Župnom námestí a táto úvaha nebola súčasťou pôvodného zadania,“ priblížil NS. Ozrejmil, že zmena prístupu nastala vymenovaním nového predsedu NS Františka Moznera, ktorý otvoril túto tému, a s predsedom NSS Pavlom Naďom. Tí sa zhodli na vhodnosti obnovy historickej budovy NS ako budúceho sídla pre obe inštitúcie. „Budova na Župnom námestí od architekta Vladimíra Dedečka poskytuje dostatočný priestor a architektonický rámec na dôstojné umiestnenie dvoch súdov v jednom diele,“ zhodnotil NS.
Doplnil, že oba súdy sú dve rovnocenné vrcholné súdne inštitúcie, ktoré sa vzájomne dopĺňajú pri výkone justície. Jedno sídlo je preto logickým krokom vyplývajúcim nielen z architektonického, ale aj z organizačného rámca spolupráce oboch súdov.
Spoločné sídlo súdov prinesie úspory
Nová architektonická súťaž umožní podľa NS pripraviť riešenie, ktoré poskytne dôstojné a moderné zázemie pre oba súdy, prispeje k efektívnejšiemu využívaniu verejných zdrojov a zároveň zachová architektonický odkaz Vladimíra Dedečka. Nové zadanie nadviaže na jeho pôvodný koncept - dve jasne oddelené časti v jednej budove, ktoré využívajú spoločné priestory.
„Významným prínosom rozhodnutia je fakt, že štát získa sídlami oboch súdov v jednej budove, ktorá bola od počiatku určená na výkon súdnictva, významnú dlhodobú finančnú úsporu. Tento krok je teda nielen symbolickým vyjadrením jednoty justície, ale aj praktickým konsolidačným opatrením v prospech efektívnej správy verejných financií,“ zdôraznil NS.
Architekti sa môžu zapojiť znova
Upozornil, že účastníci pôvodnej architektonickej súťaže sa zároveň môžu bez akýchkoľvek obmedzení zapojiť do novej súťaže, ktorá bude vyhlásená a ktorá bude v maximálne možnej miere zachovávať podmienky pôvodnej súťaže.
Kancelária NS vyhlásila začiatkom roka verejnú súťaž návrhov na obnovu sídla na Župnom námestí v Bratislave. Jej cieľom bolo nájsť návrh, ktorý by najlepšie reflektoval potrebu navrátiť Najvyššiemu súdu SR funkčné sídlo. Súťaž bola vyhlásená ako dvojkolová pre neobmedzený počet účastníkov. Najvyšší súd a Kancelária Najvyššieho súdu SR sídlia aktuálne v troch budovách.