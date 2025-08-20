Polícia v Prešove obvinila 67-ročného muža z jazdy pod vplyvom alkoholu

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj )
PREŠOV - Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Prešove obvinil 67-ročného muža z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, ktorého sa dopustil v pondelok (18. 8.) večer. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„Na Hložskej ulici v obci Svinia ako vodič osobného auta narazil do iného vozidla, ktoré bolo zaparkované na okraji cesty,“ uviedla Ligdayová. Muž podľa jej slov pokračoval ďalej, policajná hliadka ho vypátrala a vozidlo zastavila. Následne ho podrobila dychovej skúške, ktorej výsledok presiahol 2,2 promile. Muža policajti umiestnili do cely policajného zaistenia.