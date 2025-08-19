Historický moment pre našich susedov, ako prví v EÚ zavádzajú na diaľnici maximálnu povolenú rýchlosť do 150km/h!

PRAHA – Susedná Česká republika sa postará o zlomový bod v pravidlách cestnej premávky. Ako prvá krajina Európskej únie (EÚ) zavedie vyššiu maximálnu povolenú rýchlosť na diaľničných úsekoch. Na Slovensku, podobne ako v okolitých krajinách, je maximálna rýchlosť povolená do 100 až 120 km/h. Závisí to od aktuálnych podmienok. Výnimku v EÚ tvorí len Nemecko, kde limit určuje technický preukaz vozidla.
Česká republika ako prvá členská krajina EÚ spustí úplne nové pravidlá cestné premávky. Týkať sa majú maximálnej povolenej rýchlosti na diaľnici. Vodiči by tak mohli bez problémov dupnúť na plyn počas jazdy v úseku diaľnice D3 medzi Českými Budějovicami a Táborom. Echo24 približuje, že práve tu by sa mohlo začať jazdiť rýchlosťou do 150 km/h.
Od jesene tohto roku
Vodičom sa na krajnici bude zobrazovať premenná značka, na ktorej sa pri vhodných podmienkach ukáže vyššia povolená rýchlosť. Nadšenci rýchlej jazdy si ale veľa neužijú. Ide len o 50 km úsek.
"Podmienky, kedy sa bude môcť jazdiť rýchlosťou 150 kilometrov za hodinu, musia byť úplne ideálne. To znamená, že nebude hroziť žiadne riziko. Musí byť dobrá dohľadnosť, nesmie byť mokrá alebo klzká vozovka. Zároveň musí byť plynulá doprava bez kolón a nesmie sa na diaľnici pracovať," uviedol Ján Rýdl z Riaditeľstva ciest a diaľnic (ŘSD).
Okrem toho zdôraznil, že rýchlosť bude regulovať 42 značiek. Situácia na diaľničnom úseku je monitorovaná z národného dopravného informačného centra. V súčasnej dobe prebieha inštalácia premenných značiek. "Pokiaľ bude pršať, alebo budú zimné podmienky, značky sa automaticky prepnú späť na 130 km/h," dodáva Rýdl. ŘSD už skôr informovalo, že nové pravidlá by mali platiť pre motoristov na úseku D3 niekedy na prelome septembra a októbra tohto roku.
Ďalšie plánované úseky
Zavedenie zvýšenej maximálnej povolenej rýchlosti vyhovuje podmienkam tohto úseku D3 aj vzhľadom na to, že ide o relatívne novú vozovku. Projekt, ktorí experti považujú za test pre ďalšie diaľničné úseky, bude stáť zhruba 2,3 milióna eur. Česi plánujú zvýšiť maximálnu povolenú rýchlosť aj na diaľniciach D1 pri Ostrave alebo D11 pri Hradci Králové.